https://ria.ru/20210301/karta-1599368119.html

Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете

Эксперт рассказал, как защитить деньги на карте при покупках в интернете

Россияне в преддверии 8 марта традиционно устремятся за подарками, в том числе в интернет-магазины; избежать уловок злоумышленников, уберечь от них данные и... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T03:04

2021-03-01T03:04

2021-03-01T05:22

россия

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/156166/33/1561663304_0:178:3012:1872_1920x0_80_0_0_8fb658d667d1e2e250a462867a4b4b36.jpg

МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россияне в преддверии 8 марта традиционно устремятся за подарками, в том числе в интернет-магазины; избежать уловок злоумышленников, уберечь от них данные и деньги на своей банковской карте, а также сохранить праздничное настроение помогут базовые правила кибергигиены и бдительность, рассказал РИА Новости основатель сервиса разведки утечек данных DLBI Ашот Оганесян.Прежде всего, по его совам, для покупок в интернете стоит завести отдельную карту, куда переводить нужную сумму через интернет-банк. "Не держите на ней больших остатков, а в случае любой опасности сначала блокируйте, а затем перевыпустите ее", - советует основатель DLBI. Также, по его словам, необходимо подключить для карты сервис Visa 3D-Secure или Mastercard SecureCode, требующий подтверждения платежа через sms.Кроме того, Оганесян рекомендовал не переходить по ссылкам из почтовых и sms-рассылок, за исключением случаев, когда вы точно знаете этот магазин и точно помните, что подписывались на рассылку. "В остальных случаях велика вероятность попасть на фишинговый сайт – похожий на настоящий, но созданный преступниками, чтобы украсть данные вашей карты", - предостерег эксперт.Он также призвал всегда обращать внимание на доменное имя магазина. "Если оно написано неправильно или вызывает опасение, вероятно, вы стали жертвой фишеров и перешли по поддельной ссылке. Перейти на правильный магазин можно, просто набрав его название в поисковике – например, в "Яндекс" или Google. Также стоит покинуть страницу, если браузер сообщает о проблемах с SSL-сертификатом сайта – это также может быть признаком фишинга", - рассказал эксперт.Помимо этого, он рекомендует не совершать покупки в интернет-магазинах с телефона. "Существует масса фишинговых "фокусов" с подменой домена, базирующихся на том, что доменное имя не умещается на экране полностью. Если же вам очень нужно использовать именно смартфон, установите приложение магазина и пользуйтесь им", - сказал основатель DLBI.Он также призвал избегать покупок у физлиц с переводом с карты на карту. Эксперт объяснил, что такие операции в принципе невозможно оспорить, а деньги нельзя вернуть даже с помощью полиции, так как карта получателя, скорее всего, окажется оформленной на подставное лицо, а поступивший платеж был обналичен в течение часа."Если вы поняли, что вас обманули - например, вы оплатили картой нечто на непонятном сайте, немедленно обратитесь в банк и заблокируйте карту, а также заполните заявление на отмену транзакции "charge back". Не слушайте банковских клерков, которые говорят, что это невозможно или необязательно. Любая операция по оплате картой в магазине может быть оспорена таким образом", - заявил Оганесян.

https://radiosputnik.ria.ru/20210206/banki--1596300912.html

https://ria.ru/20210126/oshibki-1594563890.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, общество