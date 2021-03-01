https://ria.ru/20210301/istrebiteli-1599401601.html

Forbes: США признали провал истребителей F-35

Forbes: США признали провал истребителей F-35

Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35, которая в течение целого десятилетия была единственной попыткой заменить главный... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T11:47

2021-03-01T11:47

2021-03-01T15:27

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f-16

f-35

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35, которая в течение целого десятилетия была единственной попыткой заменить главный американский истребитель F-16, пишет Forbes."Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась", — говорится в статье.Отмечается, что из-за растущей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководству ВВС пришлось принять, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же запустят новую программу, есть большая вероятность того, что сценарий повторится и новый истребитель окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным.

https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ввс сша, f-16, f-35, сша, в мире