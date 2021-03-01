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Forbes: США признали провал истребителей F-35
Forbes: США признали провал истребителей F-35
Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35, которая в течение целого десятилетия была единственной попыткой заменить главный... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T11:47
2021-03-01T11:47
2021-03-01T15:27
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Военно-воздушные силы США смирились с провалом программы создания F-35, которая в течение целого десятилетия была единственной попыткой заменить главный американский истребитель F-16, пишет Forbes."Разговоры со стороны ВВС США о необходимости создания новых легких истребителей выступают негласным признанием того, что программа самолетов F-35 Lightning II провалилась", — говорится в статье.Отмечается, что из-за растущей конкуренции конструкцию нового самолета существенно усложнили, что замедлило разработку, увеличило затраты и снизило надежность проекта. В результате руководству ВВС пришлось принять, что они не смогут компенсировать проверенные временем F-16 таким же числом F-35.При этом, как предполагают авторы материала, даже если американские ВВС все же запустят новую программу, есть большая вероятность того, что сценарий повторится и новый истребитель окажется таким же дорогим, ненадежным и посредственным.
https://ria.ru/20210221/nato-1598512233.html
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