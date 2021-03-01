https://ria.ru/20210301/issledovanie-1599502853.html

Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России

Рекордное число американцев заявили о негативном отношении к России

Рекордное число американцев - 77% - заявили о негативном отношении к России, свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T19:19

2021-03-01T19:19

2021-03-01T19:19

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Рекордное число американцев - 77% - заявили о негативном отношении к России, свидетельствуют результаты ежегодного исследования, проведенного социологической службой Gallup.Согласно опросу, очень негативно к России относятся 36% американцев, еще 41% - в целом негативно. В то же время очень благоприятное или в целом благоприятное отношение к России сложилось у 22% американцев: 5% заявили, что относятся к стране очень благоприятно, 17% - в целом благоприятно. Еще 1% респондентов воздержался от ответа.Это рекордные показатели с 1989 года, когда был проведен первый подобный опрос Gallup. В прошлом году неблагоприятно к РФ относились 72%, благоприятно - 28%.Исследование 2021 года показало, что лучше всего жители США относятся к Канаде. Этой стране позитивную оценку дали 92% американцев, тогда как негативно о ней высказались всего 6% участников. Помимо Канады в число "лидеров" рейтинга стран, составленного социологической службой Gallup, вошли Великобритания, Франция, Япония и Германия, в отношении которых положительно высказались от 91% до 84% американцев.По данным исследователей, наиболее неблагоприятно американцы относятся к КНДР, которой положительную оценку дали всего 11% участников. От 85% до 79% американцев заявили об очень неблагожелательном или в целом неблагожелательном отношении к Ирану, Ираку и Афганистану.Исследование проводилось с 3 по 18 февраля, в нем принял участие 1021 человек. Статистическая погрешность оценивается приблизительно в 4%.

https://ria.ru/20201202/opros-1587327822.html

https://ria.ru/20201106/vybory-1583339700.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, япония, сша, общество, в мире