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Нетаньяху заявил, что Иран стоит за взрывом на израильском корабле
Нетаньяху заявил, что Иран стоит за взрывом на израильском корабле
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в эфире телерадиокомпании "Кан", что за взрывом на израильском корабле в Оманском заливе стоит Иран. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T09:15
2021-03-01T09:15
оманский залив
армия обороны израиля
биньямин нетаньяху
сирия
иран
израиль
в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в эфире телерадиокомпании "Кан", что за взрывом на израильском корабле в Оманском заливе стоит Иран.В минувшую пятницу израильские СМИ сообщили, что в четверг на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв, никто не пострадал. Что именно стало причиной взрыва, не сообщалось."Во-первых, это действительно деяние Ирана, это ясно", - сказал Нетаньяху.Глава правительства добавил, что Иран - "самый большой враг Израиля", и снова подчеркнул важность того, чтобы он не получил ядерное оружие "со сделкой или без, это я также сказал (президенту США Джо) Байдену".Ранее в воскресенье сирийское государственное агентство новостей САНА сообщило, что силы ПВО Сирии отражают израильскую атаку над пригородом Дамаска. В армии Израиля заявили РИА Новости, что не комментируют сообщения иностранных медиа. В свою очередь израильские СМИ, в частности радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" и издание "Джерузалем пост", предположили, что атака в Сирии может быть связана с ситуацией с израильским кораблем в Оманском заливе.Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что за атакой на израильский корабль в Оманском заливе в четверг мог стоять Иран.
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оманский залив, армия обороны израиля, биньямин нетаньяху, сирия, иран, израиль, в мире

Нетаньяху заявил, что Иран стоит за взрывом на израильском корабле

09:15 01.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПремьер-министр Биньямин Нетаньяху
Премьер-министр Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 мар - РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в эфире телерадиокомпании "Кан", что за взрывом на израильском корабле в Оманском заливе стоит Иран.
В минувшую пятницу израильские СМИ сообщили, что в четверг на израильском корабле, находившемся в Оманском заливе, произошел взрыв, никто не пострадал. Что именно стало причиной взрыва, не сообщалось.
"Во-первых, это действительно деяние Ирана, это ясно", - сказал Нетаньяху.
Глава правительства добавил, что Иран - "самый большой враг Израиля", и снова подчеркнул важность того, чтобы он не получил ядерное оружие "со сделкой или без, это я также сказал (президенту США Джо) Байдену".
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Ранее в воскресенье сирийское государственное агентство новостей САНА сообщило, что силы ПВО Сирии отражают израильскую атаку над пригородом Дамаска. В армии Израиля заявили РИА Новости, что не комментируют сообщения иностранных медиа. В свою очередь израильские СМИ, в частности радиостанция "Гаалей ЦАХАЛ" и издание "Джерузалем пост", предположили, что атака в Сирии может быть связана с ситуацией с израильским кораблем в Оманском заливе.
Ранее сообщалось, что министр обороны Израиля Бени Ганц считает, что за атакой на израильский корабль в Оманском заливе в четверг мог стоять Иран.
 
Оманский заливАрмия обороны ИзраиляБиньямин НетаньяхуСирияИранИзраильВ мире
 
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