https://ria.ru/20210301/instagram-1599509369.html
В Instagram появилась новая функция
В Instagram появилась новая функция
Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:11
2021-03-01T20:11
2021-03-01T20:12
instagram
общество
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms."Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", - говорится на сайте Instagram.Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.Отмечается, что функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.
https://radiosputnik.ria.ru/20210212/instagram-1597188136.html
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instagram, общество
МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms.
"Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", - говорится на сайте Instagram.
Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.
Отмечается, что функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.