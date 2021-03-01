https://ria.ru/20210301/instagram-1599509369.html

В Instagram появилась новая функция

В Instagram появилась новая функция

Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T20:11

2021-03-01T20:11

2021-03-01T20:12

instagram

общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Приложение Instagram с понедельника позволит многим пользователям подключать к своему прямому эфиру до трех человек с помощью новой функции Live Rooms."Сегодня мы представляем Live Rooms, которая позволит вам вести прямой эфир в Instagram с участием до трех человек. Раньше вы могли вести прямую трансляцию только с одним человеком, но теперь мы позволим вам "удвоить" ваш прямой эфир", - говорится на сайте Instagram.Сервис надеется, что это позволит вести в Instagram ток-шоу, импровизировать там с артистами или просто общаться с друзьями. Кроме того, новая функция может предоставить новые способы ведения бизнеса и получения прибыли.Отмечается, что функция станет доступна во всем мире в ближайшее время.

https://radiosputnik.ria.ru/20210212/instagram-1597188136.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

instagram, общество