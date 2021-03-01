https://ria.ru/20210301/gubernator-1599516650.html
Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:25
2021-03-01T21:25
2021-03-01T22:30
вячеслав гладков
белгородская область
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236272_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_0c38d65b0d78debbd27d3e467d35d45a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться."Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников <…>. Не хотят работать", — сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона.По его словам, он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам.Он потребовал подготовить объяснительную по этому поводу.Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, сейчас проводится проверка причин произошедшего для их устранения в дальнейшем."Основная цель не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области", — пояснил собеседник агентства.
https://ria.ru/20210204/putin-1596058090.html
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/12/1585236272_111:0:1000:667_1920x0_80_0_0_98a1f61e52aa4e21a79189e2a1466f17.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вячеслав гладков, белгородская область, общество
ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости.
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков
ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться.
"Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников <…>. Не хотят работать", — сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона.
По его словам, он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам.
"Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский", — подчеркнул Гладков.
Он потребовал подготовить объяснительную по этому поводу.
Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, сейчас проводится проверка причин произошедшего для их устранения в дальнейшем.
"Основная цель не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области", — пояснил собеседник агентства.