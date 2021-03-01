https://ria.ru/20210301/gubernator-1599516650.html

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T21:25

2021-03-01T21:25

2021-03-01T22:30

вячеслав гладков

белгородская область

общество

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться."Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников <…>. Не хотят работать", — сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона.По его словам, он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам.Он потребовал подготовить объяснительную по этому поводу.Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, сейчас проводится проверка причин произошедшего для их устранения в дальнейшем."Основная цель не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области", — пояснил собеседник агентства.

https://ria.ru/20210204/putin-1596058090.html

белгородская область

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2021

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вячеслав гладков, белгородская область, общество