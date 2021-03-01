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Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием
Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:25
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вячеслав гладков
белгородская область
общество
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться."Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников &lt;…&gt;. Не хотят работать", — сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона.По его словам, он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам.Он потребовал подготовить объяснительную по этому поводу.Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, сейчас проводится проверка причин произошедшего для их устранения в дальнейшем."Основная цель не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области", — пояснил собеседник агентства.
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вячеслав гладков, белгородская область, общество

Врио губернатора Белгородской области не смог записаться к себе на прием

21:25 01.03.2021 (обновлено: 22:30 01.03.2021)
 
© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского краяВячеслав Гладков
Вячеслав Гладков - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : портал органов государственной власти Ставропольского края
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 мар — РИА Новости. Врио губернатора Белгородской области Вячеслав Гладков ради эксперимента попытался записаться к себе на прием, но не смог дозвониться.
"Ни один человек сейчас трубки не берет, я не понимаю, что происходит. Или саботаж, или некомпетентность сотрудников <…>. Не хотят работать", — сказал Гладков на оперативном совещании с членами правительства региона.
По его словам, он три месяца не может добиться, чтобы в области организовали качественную запись к губернатору по личным вопросам.

"Я устал получать жалобы от людей, которые не могут записаться на прием. Вещь недопустимая. Это должно происходить автоматически, человек не должен думать об этом совсем, а у нас это прямо квест белгородский", — подчеркнул Гладков.

Он потребовал подготовить объяснительную по этому поводу.
Как сообщил РИА Новости представитель областного правительства, сейчас проводится проверка причин произошедшего для их устранения в дальнейшем.
"Основная цель не наказать кого-либо из сотрудников, а обеспечить всем гражданам возможность в любое время записаться на прием к руководителю области", — пояснил собеседник агентства.
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Вячеслав ГладковБелгородская областьОбщество
 
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