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В Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной
В Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной
Министерства и ведомства ФРГ не могут комментировать информацию о наличии или отсутствии немецкого гражданства либо вида на жительство Юлии Навальной, так как... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:53
2021-03-01T19:30
юлия навальная
мвд фрг
германия
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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Министерства и ведомства ФРГ не могут комментировать информацию о наличии или отсутствии немецкого гражданства либо вида на жительство Юлии Навальной, так как сведения такого рода подпадают под закон о защите персональных данных - такова суть официальных ответов, которые получены РИА Новости за последние трое суток."Мы не комментируем отдельные индивидуальные случаи", - заявили РИА Новости в министерстве внутренних дел ФРГ, отвечая на соответствующий запрос. Это же подтвердил и официальный представитель МВД на брифинге.В миграционном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) РИА Новости пояснили, что вопросами предоставления гражданства в Германии занимаются ведомства по натурализации, в том числе загранпредставительства Германии за рубежом, администрации городов и округов.Эти "ответственные ведомства по причине защиты персональных данных не предоставляют справок по отдельным случаям процедуры натурализации", сообщили в ведомстве.Ранее в МИД ФРГ сообщили РИА Новости, что фотография немецкого удостоверения личности Юлии Навальной, распространенной в соцсетях, фальсифицирована. Однако ведомство не ответило на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства ФРГ, ни вида на жительство в Германии.
https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html
https://ria.ru/20210218/navalnaya-1597984357.html
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юлия навальная, мвд фрг, германия

В Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной

16:53 01.03.2021 (обновлено: 19:30 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкЮлия Навальная
Юлия Навальная - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Министерства и ведомства ФРГ не могут комментировать информацию о наличии или отсутствии немецкого гражданства либо вида на жительство Юлии Навальной, так как сведения такого рода подпадают под закон о защите персональных данных - такова суть официальных ответов, которые получены РИА Новости за последние трое суток.
"Мы не комментируем отдельные индивидуальные случаи", - заявили РИА Новости в министерстве внутренних дел ФРГ, отвечая на соответствующий запрос. Это же подтвердил и официальный представитель МВД на брифинге.
Супруга Алексея Навального Юлия - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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Куда исчезла "лидер протеста"
В миграционном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) РИА Новости пояснили, что вопросами предоставления гражданства в Германии занимаются ведомства по натурализации, в том числе загранпредставительства Германии за рубежом, администрации городов и округов.
Эти "ответственные ведомства по причине защиты персональных данных не предоставляют справок по отдельным случаям процедуры натурализации", сообщили в ведомстве.
Ранее в МИД ФРГ сообщили РИА Новости, что фотография немецкого удостоверения личности Юлии Навальной, распространенной в соцсетях, фальсифицирована. Однако ведомство не ответило на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства ФРГ, ни вида на жительство в Германии.
Алексей Навальный с супругой Юлией - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
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Юлия Навальная не намерена заниматься общественной деятельностью
 
Юлия НавальнаяМВД ФРГГермания
 
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