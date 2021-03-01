В Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной
16:53 01.03.2021 (обновлено: 19:30 01.03.2021)
БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Министерства и ведомства ФРГ не могут комментировать информацию о наличии или отсутствии немецкого гражданства либо вида на жительство Юлии Навальной, так как сведения такого рода подпадают под закон о защите персональных данных - такова суть официальных ответов, которые получены РИА Новости за последние трое суток.
"Мы не комментируем отдельные индивидуальные случаи", - заявили РИА Новости в министерстве внутренних дел ФРГ, отвечая на соответствующий запрос. Это же подтвердил и официальный представитель МВД на брифинге.
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В миграционном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) РИА Новости пояснили, что вопросами предоставления гражданства в Германии занимаются ведомства по натурализации, в том числе загранпредставительства Германии за рубежом, администрации городов и округов.
Эти "ответственные ведомства по причине защиты персональных данных не предоставляют справок по отдельным случаям процедуры натурализации", сообщили в ведомстве.
Ранее в МИД ФРГ сообщили РИА Новости, что фотография немецкого удостоверения личности Юлии Навальной, распространенной в соцсетях, фальсифицирована. Однако ведомство не ответило на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства ФРГ, ни вида на жительство в Германии.
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