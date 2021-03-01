https://ria.ru/20210301/grazhdanstvo-1599464868.html

В Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной

В Германии не ответили на вопрос о гражданстве Навальной

Министерства и ведомства ФРГ не могут комментировать информацию о наличии или отсутствии немецкого гражданства либо вида на жительство Юлии Навальной, так как... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:53

2021-03-01T16:53

2021-03-01T19:30

юлия навальная

мвд фрг

германия

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БЕРЛИН, 1 мар - РИА Новости. Министерства и ведомства ФРГ не могут комментировать информацию о наличии или отсутствии немецкого гражданства либо вида на жительство Юлии Навальной, так как сведения такого рода подпадают под закон о защите персональных данных - такова суть официальных ответов, которые получены РИА Новости за последние трое суток."Мы не комментируем отдельные индивидуальные случаи", - заявили РИА Новости в министерстве внутренних дел ФРГ, отвечая на соответствующий запрос. Это же подтвердил и официальный представитель МВД на брифинге.В миграционном ведомстве по вопросам миграции и беженцев (BAMF) РИА Новости пояснили, что вопросами предоставления гражданства в Германии занимаются ведомства по натурализации, в том числе загранпредставительства Германии за рубежом, администрации городов и округов.Эти "ответственные ведомства по причине защиты персональных данных не предоставляют справок по отдельным случаям процедуры натурализации", сообщили в ведомстве.Ранее в МИД ФРГ сообщили РИА Новости, что фотография немецкого удостоверения личности Юлии Навальной, распространенной в соцсетях, фальсифицирована. Однако ведомство не ответило на вопрос РИА Новости о том, означает ли это, что у Юлии Навальной нет ни гражданства ФРГ, ни вида на жительство в Германии.

https://ria.ru/20210215/navalnaya-1597420669.html

https://ria.ru/20210218/navalnaya-1597984357.html

германия

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юлия навальная, мвд фрг, германия