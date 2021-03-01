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Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Депутаты предложили регистрировать оборудование для табачной продукции
Группа депутатов ГД внесла в Госдуму законопроект об обязательной регистрации в государственной информсистеме оборудования для производства табачной продукции,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:03
2021-03-01T16:03
2021-03-01T16:03
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сергей катасонов
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Группа депутатов ГД внесла в Госдуму законопроект об обязательной регистрации в государственной информсистеме оборудования для производства табачной продукции, это поможет решить проблему нелегального производства, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.Авторами проекта выступили депутаты от фракций "Единая Россия" и ЛДПР - Сергей Катасонов, Андрей Луговой, Айрат Фаррахов и Алексей Веллер.Изменения предлагаются в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".Авторы поясняют, что законопроект направлен на пресечение незаконного оборота табачной продукции в РФ."Мониторинг рынка табачной продукции показал, что на российском рынке имеются значительные объемы табачной продукции, нелегально производимой на территории РФ и реализуемой без уплаты акцизов и налогов … Кроме того, тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки", - отмечается в пояснительной записке.Авторы проект отмечают, что действующее законодательство "не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории РФ и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке".В связи с этим предлагается принять законодательные меры в части "установления требования об обязательной регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации основного технологического оборудования для производства табачной продукции и (или) табачных изделий".
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россия, алексей веллер, сергей катасонов, лдпр, госдума рф, единая россия, айрат фаррахов, экономика
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости.
Группа депутатов ГД внесла в Госдуму
законопроект об обязательной регистрации в государственной информсистеме оборудования для производства табачной продукции, это поможет решить проблему нелегального производства, документ опубликован в понедельник в электронной базе нижней палаты парламента.
Изменения предлагаются в закон "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции".
Авторы поясняют, что законопроект направлен на пресечение незаконного оборота табачной продукции в РФ
.
"Мониторинг рынка табачной продукции показал, что на российском рынке имеются значительные объемы табачной продукции, нелегально производимой на территории РФ и реализуемой без уплаты акцизов и налогов … Кроме того, тенденцией последних лет стало увеличение доли табачной продукции внутреннего производства, маркированной специальными марками, однако реализуемой по цене ниже минимальной суммы акциза и НДС, которые каждый производитель обязан уплачивать в виде налогов с каждой произведенной пачки", - отмечается в пояснительной записке.
Авторы проект отмечают, что действующее законодательство "не позволяет решить проблему нелегального производства табачной продукции на территории РФ и нивелирует усилия государства по борьбе с оборотом нелегальной табачной продукции на российском рынке".
В связи с этим предлагается принять законодательные меры в части "установления требования об обязательной регистрации в государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации основного технологического оборудования для производства табачной продукции и (или) табачных изделий".