https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599380681.html

Горбачев призвал взяться за ядерную проблему "всем миром"

Горбачев призвал взяться за ядерную проблему "всем миром"

Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден, что сейчас необходимо "всем миром взяться за ядерную проблему", и выступает за подтверждение их с Рональдом Рейганом РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:33

2021-03-01T09:33

2021-03-01T09:33

россия

рональд рейган

михаил горбачев

ссср

в мире

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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев убежден, что сейчас необходимо "всем миром взяться за ядерную проблему", и выступает за подтверждение их с Рональдом Рейганом формулы о недопустимости ядерной войны.В интервью РИА Новости накануне своего 90-летия бывший советский лидер назвал нынешнее время "ответственным и очень сложным". Тем не менее, как подчеркнул Горбачев, "нельзя впадать в безнадежность"."Надо верить. И действовать. Во-первых, всем миром взяться за ядерную проблему. Я обратил внимание, что Россия предложила всем ядерным державам подтвердить формулу: "ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя". Я полностью за, тем более, что мы с Рональдом Рейганом это заявили совместно на нашей самой первой встрече в 1985 году. И в итоге начался процесс ядерного разоружения, хотя нелегко дело шло", - заявил экс-президент СССР.Он высказал уверенность в том, что аналогичное сотрудничество возможно и во многих других областях жизни.

https://ria.ru/20210224/iran-1598812751.html

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россия, рональд рейган, михаил горбачев, ссср, в мире