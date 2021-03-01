https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html

Переводчик Горбачева рассказал о жизни экс-президента СССР

Переводчик Горбачева рассказал о жизни экс-президента СССР

Экс-президент СССР Михаил Горбачев после ухода из власти не хотел оказаться - по его собственному выражению - "в тайге", вне политики и в изоляции, он продолжил РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:17

2021-03-01T07:17

2021-03-01T07:17

россия

михаил горбачев

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общество

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев после ухода из власти не хотел оказаться - по его собственному выражению - "в тайге", вне политики и в изоляции, он продолжил работать, развивал свои проекты и благодаря этому "сохранил себя", считает переводчик бывшего советского лидера, глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко.Михаилу Горбачеву во вторник, 2 марта исполнится 90 лет. Он руководил Советским Союзом с 1985 по 1991 год - сначала как генеральный секретарь ЦК КПСС и председатель Верховного Совета, а затем и как президент СССР. После подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года Горбачев объявил о прекращении своей деятельности на посту президента.Собеседник агентства отметил, что после отставки Горбачев занимался разными проектами – основал Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), Международный Зеленый Крест, инициировал создание Форума лауреатов Нобелевской премии мира.По его словам, самым большим ударом для Горбачева в этот период после президентства стала потеря супруги - Раисы Максимовны. Она скончалась в сентябре 1999 года.Что касается воспоминаний о совместной работе в годы, когда Горбачев руководил страной, Палажченко отметил, что "событий, запомнившихся навсегда, было много". Для него это, например, советско-американский саммит в Рейкьявике, подписание первого договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, большой стратегический диалог с президентом США Джорджем Бушем в Ново-Огарево летом 1991 года.К таким запомнившимся событиям он относит и визит американского лидера Рональда Рейгана в Москву в 1988 году, когда во время беседы с журналистами рядом с Царь-пушкой в Кремле тот сказал, что больше не считает Советский Союз империей зла."Но сегодня, вспоминая те годы, я особенно часто возвращаюсь к драматическому эпизоду в декабре 1988 года, когда после выступления Михаила Сергеевича в ООН, он узнал о спитакской трагедии – страшном землетрясении в Армении. В его реакции я увидел не только его нравственные и человеческие качества, но и связь внешней и внутренней политики, которая в те годы проявлялась особенно рельефно", - отмечает переводчик Горбачева.В своей книге "Профессия и время", которая вышла в конце прошлого года, Палажченко подробно описывает, как во время поездки в США Горбачеву сообщили об этом разрушительном землетрясении. Он тогда принял решение прервать визит и лететь в Москву, а оттуда – в Армению.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599368575.html

https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592447808.html

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россия, михаил горбачев, ссср, общество