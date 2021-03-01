https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599355548.html

Михаил Горбачев: надо сообща одолеть пандемию, без политики и интриг

Михаил Горбачев: надо сообща одолеть пандемию, без политики и интриг

Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 2 марта юбилей — бывшему советскому лидеру исполнится 90 лет. В интервью РИА Новости незадолго до дня рождения он... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T10:00

2021-03-01T10:00

2021-03-01T10:03

россия

рональд рейган

михаил горбачев

ссср

интервью

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Экс-президент СССР Михаил Горбачев отметит 2 марта юбилей — бывшему советскому лидеру исполнится 90 лет. В интервью РИА Новости незадолго до дня рождения он рассказал о том, поддерживает ли отношения с политическими лидерами и возможен ли выход из нынешнего кризиса в международных делах, а также назвал сферы, в которых страны могут и должны сотрудничать.— Михаил Сергеевич, прежде всего хотим от имени РИА Новости поздравить вас с юбилеем и передать пожелания всего доброго вам и вашим близким. В первую очередь, конечно, здоровья.— Спасибо за поздравления. Я ценю, что вы на связи, интересуетесь моим мнением, и я высказываюсь. Время сейчас ответственное и очень сложное, но нельзя впадать в безнадежность!— Вы верите, что можно выйти из той ситуации, которая сейчас сложилась в мире?— Надо верить. И действовать. Во-первых, всем миром взяться за ядерную проблему. Я обратил внимание, что Россия предложила всем ядерным державам подтвердить формулу: ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя. Я полностью за, тем более что мы с Рональдом Рейганом это заявили совместно на нашей самой первой встрече в 1985 году. И в итоге начался процесс ядерного разоружения, хотя нелегко дело шло.— А в других областях возможно сотрудничество?— Да, я уверен, возможно. Во многих областях. Сейчас надо в первую очередь общими усилиями одолеть пандемию. Без каких-то политических игр, интриг и так далее. Хорошо, что российская наука показала свой потенциал. Это меня очень обрадовало.— Вы поддерживаете отношения с политическими лидерами — из России и других стран?— У них сейчас дел по горло, у всех. Но СМИ доносят до них мое мнение. Сейчас в связи с юбилеем я уже начал получать поздравления. И от лидеров, и от простых людей. Мы их обязательно опубликуем.

https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592525363.html

https://ria.ru/20210111/gorbachev-1592447808.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, рональд рейган, михаил горбачев, ссср, интервью