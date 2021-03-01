https://ria.ru/20210301/golosovanie-1599490704.html

Матвиенко не исключила нового голосования по памятнику на Лубянке

Матвиенко не исключила нового голосования по памятнику на Лубянке

Голосование по внешнему виду Лубянки может снова пройти в будущем, но с большим количеством вариантов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T18:30

2021-03-01T18:30

2021-03-01T20:29

александр невский

сергей собянин

валентина матвиенко

москва

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Голосование по внешнему виду Лубянки может снова пройти в будущем, но с большим количеством вариантов, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко."Я разделяю мнение тех архитекторов и историков, которые считают, что Лубянская площадь должна быть архитектурно завершена, что там должна быть некая доминанта, которая бы сделала ее завершенной, вместо этого асфальта. Возможно, и повторится такое обсуждение, но с бо́льшим набором проектов в перспективе", — сказала Матвиенко в интервью РИА Новости.Спикер отметила, что мэр столицы Сергей Собянин принял правильное и мудрое решение остановить дискуссию о памятнике, поскольку градостроительные, архитектурные вопросы должны решать сами горожане и городские власти, и при условии, что по ним есть консенсус.Матвиенко подчеркнула, что является категорическим противником сноса любых монументов."Любой памятник — это произведение искусства. Любой памятник это часть нашей истории — грустной, сложной, простой, непростой — но это часть нашей истории. Памятник ни в чем не виноват. И вандализм в отношении любого памятника я осуждаю", — сказала она.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас. Опрос по поводу установки памятника на Лубянской площади начался в прошлый четверг в 10:00 и должен был продлиться до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55 процентов — за Александра Невского.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11:00.

https://ria.ru/20210225/lubyanka-1598899798.html

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александр невский, сергей собянин, валентина матвиенко, москва