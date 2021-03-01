https://ria.ru/20210301/fontan-1599443470.html

Власти рассмотрят предложение "Яблока" об установке фонтана на Лубянке

Власти рассмотрят предложение "Яблока" об установке фонтана на Лубянке

Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме получила обращение депутатов от фракции "Яблоко" об установке фонтана работы Джованни Витали на Лубянской... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:01

2021-03-01T15:01

2021-03-01T15:01

игорь воскресенский

евгений бунимович

яблоко

московская городская дума

сергей собянин

москва

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Комиссия по монументальному искусству при Мосгордуме получила обращение депутатов от фракции "Яблоко" об установке фонтана работы Джованни Витали на Лубянской площади и рассмотрит его, сообщил РИА Новости председатель комиссии Игорь Воскресенский.Ранее московский депутат Евгений Бунимович сообщил РИА Новости, что фракция "Яблоко" в Мосгордуме внесет в монументальную комиссию предложение восстановить фонтан работы Джованни Витали на Лубянской площади, который стоял там с 1835 по 1935 год."Обращение депутатов Мосгордумы от фракции "Яблоко" поступило в комиссию. Дата заседания комиссии еще не назначена. Хочу отметить, что вопрос реставрации и воссоздания фонтана – это не вопрос комиссии, а если это было бы новое произведение на центральной площади, то тогда это наш вопрос. Я не должен оценивать идею до тех пор, пока не поступило обращение и пока не прошло обсуждение в комиссии", - сообщил Воскресенский.Как в свою очередь отметил депутат МГД и член фракции "Яблоко" Евгений Бунимович, обращение будет рассматриваться в установленном порядке, и, по его мнению, важно, что решение об архитектурном облике Лубянской площади будет оформлено официально."Наше обращение будет рассматриваться в нормальном порядке, и мне кажется это очень важным. Может быть, комиссия поддержит установку фонтана, и пойдет нормальный процесс или, если они поддержат Собянина, чья позиция мне тоже близка, что памятник не должен разделять и на Лубянке будет просто благоустроенное место. Очень важно, что комиссия напишет свое официальное решение", - отметил Бунимович.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в своем блоге сообщил, что считает правильным остановить голосование за выбор памятника на "Активном гражданине" и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, в каком пребывает сейчас. Голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади началось 25 февраля и должно было продлится до 5 марта на нескольких площадках, в шорт-лист вошли памятник Феликсу Дзержинскому и Александру Невскому. Проголосовали почти 320 тысяч человек, 55% - за Александра Невского.

https://ria.ru/20210226/nevskiy-1599077082.html

https://ria.ru/20210226/pamyatniki-1598923962.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь воскресенский, евгений бунимович, яблоко, московская городская дума, сергей собянин, москва