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ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц
ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:52
2021-03-01T20:50
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
экономика
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве."ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ - ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", - рассказали в пресс-службе регулятора.По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2%, охлажденные и мороженые куры - на 2,6%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Например, за период с 16 по 24 февраля цены выросли на 1,1%. В свою очередь куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен - они выросли на 1,9%.
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россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика

ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц

15:52 01.03.2021 (обновлено: 20:50 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПтицефабрика "Рефтинская" в Свердловской области
Птицефабрика Рефтинская в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве.
"ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ - ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", - рассказали в пресс-службе регулятора.
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18 декабря 2020, 19:32Инфографика
Динамика цен на сахар, муку и подсолнечное масло
По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2%, охлажденные и мороженые куры - на 2,6%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Например, за период с 16 по 24 февраля цены выросли на 1,1%. В свою очередь куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен - они выросли на 1,9%.
 
РоссияФедеральная антимонопольная служба (ФАС России)Экономика
 
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