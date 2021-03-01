https://ria.ru/20210301/fas-1599451902.html

ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц

ФАС проверит производителей куриного мяса и яиц

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T15:52

2021-03-01T15:52

2021-03-01T20:50

россия

федеральная антимонопольная служба (фас россии)

экономика

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России начала проверки производителей куриного мяса и яиц на предмет соблюдения антимонопольного законодательства, сообщили РИА Новости в ведомстве."ФАС России получила поручение Андрея Рэмовича Белоусова (первый вице-премьер РФ - ред.) и приступила к проведению проверок производителей мяса курицы и куриных яиц на предмет соблюдения требований антимонопольного законодательства", - рассказали в пресс-службе регулятора.По данным Росстата, за 2020 год куриные яйца подорожали на 15,2%, охлажденные и мороженые куры - на 2,6%. Цены на яйца в России росли с начала сентября до начала января, на протяжении 17 недель. В январе их стоимость снизилась, однако в феврале вновь начала повышаться. Например, за период с 16 по 24 февраля цены выросли на 1,1%. В свою очередь куриное мясо дорожает на протяжении 20 недель, с конца сентября, а с 16 по 24 февраля курица стала лидером по росту цен - они выросли на 1,9%.

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии), экономика