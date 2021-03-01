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Совет Европы потеряет смысл существования без России, заявили в МИД
Совет Европы потеряет смысл существования без России, заявили в МИД
Россия готова работать в Совете Европы на основе его устава, но ее терпение испытывать не нужно, без России организация потеряет смысл существования, заявил... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T15:45
2021-03-01T15:59
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
совет европы
в мире
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова работать в Совете Европы на основе его устава, но ее терпение испытывать не нужно, без России организация потеряет смысл существования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования ... Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично", - сказал Грушко, выступая в Совете Федерации.Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитет министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), совет европы, в мире

Совет Европы потеряет смысл существования без России, заявили в МИД

15:45 01.03.2021 (обновлено: 15:59 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия готова работать в Совете Европы на основе его устава, но ее терпение испытывать не нужно, без России организация потеряет смысл существования, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.
"Без России организация утратит общеевропейское качество, а значит, потеряет смысл существования ... Мы готовы работать в Совете Европы на основе его устава. Наше терпение испытывать не нужно, оно не безгранично", - сказал Грушко, выступая в Совете Федерации.
Россия вступила в Совет Европы 28 февраля 1996 года. Через два года 30 марта Москва ратифицировала Европейскую конвенцию по правам человека. С момента вступления в Совет Европы в России, среди прочего, был введён мораторий на смертную казнь, появился институт омбудсменов, начал работать суд присяжных.
Российские представители работают во всех органах Совета: КМСЕ (комитет министров совета Европы), ЕСПЧ, ПАСЕ, Конгрессе местных и региональных властей и других. Россия – один из основных плательщиков в бюджет Совета Европы.
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
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