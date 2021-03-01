https://ria.ru/20210301/espch-1599470651.html

Володин назвал ЕСПЧ политическим инструментом влияния на страны

Володин назвал ЕСПЧ политическим инструментом влияния на страны

ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны, его решения политически ангажированы, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T17:22

2021-03-01T17:22

2021-03-01T20:48

европейский суд по правам человека

вячеслав володин

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны, его решения политически ангажированы, заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин."ЕСПЧ стал политическим инструментом влияния на страны. Они превышают свои полномочия. Их (судей) решения политически ангажированы, и они своим регламентом пытаются подменить национальное правосудие", - сказал Володин."Вся эта истерика показывает одно: наша страна становится сильнее, иначе никто не стал бы вводить санкции. Через санкции пытаются остановить развитие страны. Через таких, как Навальный и ему подобных, пытаются создать напряжение внутри страны и втягивают собственное государство в защиту националиста", - считает председатель Госдумы.Говоря о санкциях со стороны Запада, Володин напомнил о ситуации вокруг "Северного потока — 2"."Северный поток будет достроен, если европейские страны будут бороться за экономику, за интересы своих граждан. "Северный поток — 2" в первую очередь нужен для Европы, для Германии", - сказал Володин.Он подчеркнул, что если европейцы поставят интересы американцев выше своих, то "это будет их выбор".ЕСПЧ 16 февраля обнародовал решение, согласно правилу 39 регламента суда, призвать правительство РФ освободить Навального, которому суд в начале февраля заменил условное заключение на реальное по делу "Ив Роше". Как указывается в релизе ЕСПЧ, "мера вступает в силу немедленно". В Москве это назвали попыткой вмешательства во внутренние дела и давлением на суд, соответствующие заявления прозвучали в Госдуме и МИД РФ. Согласно принятым поправкам к Конституции РФ, международные обязательства Россия исполняет лишь в том случае, если они не противоречат российскому законодательству.

https://radiosputnik.ria.ru/20210226/sevpotok-1599185474.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

европейский суд по правам человека, вячеслав володин, в мире