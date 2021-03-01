Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210301/dtp-1599429583.html
В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля на автодороге в Челябинской области в понедельник,... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T13:55
2021-03-01T15:07
угибдд
авто
челябинская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_65cecec3e1d0d27ed6c0d03b7252948e.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар – РИА Новости. Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля на автодороге в Челябинской области в понедельник, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.ДТП произошло 1 марта около 07.40 (05.40 мск) на 3-м километре дороги Усть-Катав - Орловка на территории Усть-Катавского городского округа."Водитель, мужчина 1985 года рождения, управляя пассажирским автобусом "ГАЗ", двигаясь по маршруту Усть-Катав - Катав-Ивановск, по предварительной информации, в условиях снегопада не учел состояние погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь на спуске, не справился с управлением, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом под управление мужчины. В результате ДТП пострадало 9 пассажиров, 4 из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, грузовик стоял на предназначенной для встречного движения стороне дороги.Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет УГИБДД.Проверку начала прокуратура, в ходе нее "будет дана оценка действиям участников дорожного движения, а также действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги", сообщил пресс-центр регионального ведомства.Прокуратура уточняет, что в автобусе находились 23 пассажира, девять госпитализированы с различными травмами.
https://ria.ru/20210301/dtp-1599431894.html
https://ria.ru/20210227/dtp-1599253036.html
челябинская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/154921/97/1549219703_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_0bffc85f367046569399f5dbf5f89f3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
угибдд, авто, челябинская область, происшествия

В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка

13:55 01.03.2021 (обновлено: 15:07 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар – РИА Новости. Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля на автодороге в Челябинской области в понедельник, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.
ДТП произошло 1 марта около 07.40 (05.40 мск) на 3-м километре дороги Усть-Катав - Орловка на территории Усть-Катавского городского округа.
"Водитель, мужчина 1985 года рождения, управляя пассажирским автобусом "ГАЗ", двигаясь по маршруту Усть-Катав - Катав-Ивановск, по предварительной информации, в условиях снегопада не учел состояние погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь на спуске, не справился с управлением, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом под управление мужчины. В результате ДТП пострадало 9 пассажиров, 4 из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.
Как уточняется в сообщении, грузовик стоял на предназначенной для встречного движения стороне дороги.
Иномарка сбила пешеходов в Астрахани - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
Вчера, 14:04
В Астрахани завели дело после ДТП с полуголым сыном экс-депутата
Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет УГИБДД.
Проверку начала прокуратура, в ходе нее "будет дана оценка действиям участников дорожного движения, а также действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги", сообщил пресс-центр регионального ведомства.
Прокуратура уточняет, что в автобусе находились 23 пассажира, девять госпитализированы с различными травмами.
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи в Свердловской области - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 18:05
В Подмосковье один человек погиб в ДТП со снегоуборочным трактором
 
УГИБДДАвтоЧелябинская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:07В Минобороны рассказали о вакцинации военных "Спутником V"
05:03Москвичи рассказали, отмены каких ограничений по COVID-19 они ждут
05:00SpaceX вновь отложила запуск ракеты Falcon 9 с партией спутников Starlink
04:49Twitter начнет помечать записи с дезинформацией о вакцинах от COVID-19
04:08Foreign Policy раскритиковал финансовую политику Украины
03:58СМИ: США могут ввести антироссийские санкции по Навальному во вторник
03:52Британцы высмеяли слежку за российской подлодкой в Ла-Манше
03:51Мультимедиа Арт Музей стал музеем года по версии фонда Cosmoscow
03:31В Приморье грабитель напал с ножом на пенсионерку
03:21АК-203 станет основным штурмовым оружием индийской армии
03:18Милонов попросил МВД проверить наличие двойного гражданства у Навальной
03:08Эксперты назвали самые популярные у россиян подарки на 8 Марта
03:06Матвиенко: IT-гигантов необходимо заставить соблюдать российские законы
02:55Джоли продала подаренную Рузвельту картину Черчилля за $11,5 миллиона
02:54Определен новый облик российской ракеты для полетов на Луну
02:38В США признали красоту российского истребителя Су-35
02:15На Украине подготовились к запуску "Северного потока — 2"
02:11Hyatt Hotels раскритиковали из-за "нацистского" дизайна сцены
02:06Онищенко: ограничения из-за COVID-19 отменяются не для всех
02:03В Арканзасе умер подросток, пострадавший при стрельбе в школе
Лента новостейМолния