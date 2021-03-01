https://ria.ru/20210301/dtp-1599429583.html

В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка

В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка

Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля на автодороге в Челябинской области в понедельник,... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T13:55

2021-03-01T13:55

2021-03-01T15:07

угибдд

авто

челябинская область

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 1 мар – РИА Новости. Девять человек, в том числе четверо детей, пострадали при столкновении автобуса и грузового автомобиля на автодороге в Челябинской области в понедельник, сообщила пресс-служба УГИБДД России по региону.ДТП произошло 1 марта около 07.40 (05.40 мск) на 3-м километре дороги Усть-Катав - Орловка на территории Усть-Катавского городского округа."Водитель, мужчина 1985 года рождения, управляя пассажирским автобусом "ГАЗ", двигаясь по маршруту Усть-Катав - Катав-Ивановск, по предварительной информации, в условиях снегопада не учел состояние погодных условий, не выбрал безопасную скорость движения, двигаясь на спуске, не справился с управлением, совершил наезд на стоящий грузовой автомобиль Volvo с полуприцепом под управление мужчины. В результате ДТП пострадало 9 пассажиров, 4 из них несовершеннолетние", - говорится в сообщении.Как уточняется в сообщении, грузовик стоял на предназначенной для встречного движения стороне дороги.Все обстоятельства ДТП устанавливаются, поясняет УГИБДД.Проверку начала прокуратура, в ходе нее "будет дана оценка действиям участников дорожного движения, а также действиям должностных лиц, ответственных за надлежащее содержание автомобильной дороги", сообщил пресс-центр регионального ведомства.Прокуратура уточняет, что в автобусе находились 23 пассажира, девять госпитализированы с различными травмами.

https://ria.ru/20210301/dtp-1599431894.html

https://ria.ru/20210227/dtp-1599253036.html

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угибдд, авто, челябинская область, происшествия