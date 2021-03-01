https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html

В России изменились правила начисления детских пособий

В России изменились правила начисления детских пособий

В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T07:48

2021-03-01T07:48

2021-03-01T08:46

детские пособия

россия

пенсионный фонд рф

общество

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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Ранее процедуру упростили из-за пандемии, начисления продлевали автоматически.Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Так же нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.Кроме того, необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.Для детей до полутора лет ввели пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.

https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html

https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

детские пособия, россия, пенсионный фонд рф, общество