https://ria.ru/20210301/deti-1599373324.html
В России изменились правила начисления детских пособий
В России изменились правила начисления детских пособий
В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T07:48
2021-03-01T07:48
2021-03-01T08:46
детские пособия
россия
пенсионный фонд рф
общество
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. В России с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов. Ранее процедуру упростили из-за пандемии, начисления продлевали автоматически.Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Так же нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.Кроме того, необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.Для детей до полутора лет ввели пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.
https://ria.ru/20210130/socialviplaty-1595253247.html
https://ria.ru/20210226/gosuslugi-1599037292.html
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детские пособия, россия, пенсионный фонд рф, общество
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости.
В России
с 1 марта отменяется беззаявительная выдача пособий на детей
до трех лет в семьях со среднедушевым доходом ниже двух прожиточных минимумов.
Ранее процедуру упростили из-за пандемии, начисления продлевали автоматически.
Теперь родителям, ребенку которых исполнится год, чтобы продлить льготу, придется собрать и лично подать все необходимые для начисления соцвыплат документы. Так же нужно поступить при достижении ребенком двухлетнего возраста.
Кроме того, необходимо информировать органы соцзащиты и ПФР
о смене места жительства и обстоятельствах, которые влекут прекращение выплат. По закону переоформлять пособие на детей до трех лет следует ежегодно, то есть после каждого дня рождения ребенка.
Сейчас семья получает ежемесячное пособие на первого и второго ребенка до трех лет, если среднедушевой доход не превышает двух прожиточных минимумов, установленных в регионе.
Для детей до полутора лет ввели пособия в размере прожиточного минимума на каждого ребенка.