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"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик
Читатели болгарской газеты "Факты" оценили украинский электрический бронеавтомобиль "Шторм", представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби. РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T04:02
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили украинский электрический бронеавтомобиль "Шторм", представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби. Как сообщали украинские СМИ, прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины. В публикации "Фактов" отмечается, что батареи для "Шторма" производятся в Китae нa зaвoдe, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы - из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей."А что в нем украинского? Наверное, только цепи", - написал один из пользователей."Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо – ред.) аж на три перца!" – предложил другой комментатор."Вот бы еще он летал!" – добавил третий читатель."Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков", - заметил еще один пользователь."А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?" – задался вопросом другой комментатор.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210222/tank-1598576529.html
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РИА Новости
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60
оаэ, украина, в мире

"Вот бы еще летал": болгары высмеяли украинский электроброневик

04:02 01.03.2021 (обновлено: 04:40 01.03.2021)
 
© Fotolia / Arkady ChubykinГусеница танка
Гусеница танка - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Fotolia / Arkady Chubykin
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Читатели болгарской газеты "Факты" оценили украинский электрический бронеавтомобиль "Шторм", представленный на международной оружейной выставке в Абу-Даби.
Как сообщали украинские СМИ, прототип броневика был создан в Киеве местным конструктором. Поддержки у государства и спонсоров на запуск серийного производства изобретатель не нашел, поэтому отправился в ОАЭ, где заключил контракт и менее чем за полгода создал гибридный вариант бронемашины.
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В публикации "Фактов" отмечается, что батареи для "Шторма" производятся в Китae нa зaвoдe, выпускающем аккумуляторы для Tеslа, элементы брони поставляются из Финляндии, a амортизаторы - из Австралии. Публикация вызвала определенный интерес читателей.
"А что в нем украинского? Наверное, только цепи", - написал один из пользователей.
"Давайте и мы похвастаемся — мы делаем перцепечки (болгарское национальное блюдо – ред.) аж на три перца!" – предложил другой комментатор.
"Вот бы еще он летал!" – добавил третий читатель.
"Сразу отметим, что такие машины большие команды разнопрофильных инженеров создают несколько лет, затем месяцами испытывают их и так далее. И все равно 90% проектов не реализуют из-за их недостатков", - заметил еще один пользователь.
"А что они еще могут сделать или разработать, если не оружие?" – задался вопросом другой комментатор.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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