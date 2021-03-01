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Чедвик Боузман посмертно удостоился "Золотого глобуса"
Чедвик Боузман посмертно удостоился "Золотого глобуса"
Чедвик Боузман посмертно удостоен награды "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", церемония вручения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T06:41
2021-03-01T06:41
2021-03-01T06:42
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Чедвик Боузман посмертно удостоен награды "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) награды транслируется в прямом эфире телеканала NBC.Награду от имени актера получила его вдова.За "Золотой глобус" в этой номинации также боролись Риз Ахмед за фильм "Звук металла", Энтони Хопкинс за картину "Отец", Гари Олдман за "Манк" и Тахар Рахим за картину "Мавританец".В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.
https://ria.ru/20210301/serial-1599371560.html
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чедвик боузман, сша, в мире