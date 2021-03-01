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Чедвик Боузман посмертно удостоился "Золотого глобуса"
Чедвик Боузман посмертно удостоился "Золотого глобуса"
Чедвик Боузман посмертно удостоен награды "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", церемония вручения... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T06:41
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Чедвик Боузман посмертно удостоен награды "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) награды транслируется в прямом эфире телеканала NBC.Награду от имени актера получила его вдова.За "Золотой глобус" в этой номинации также боролись Риз Ахмед за фильм "Звук металла", Энтони Хопкинс за картину "Отец", Гари Олдман за "Манк" и Тахар Рахим за картину "Мавританец".В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.
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чедвик боузман, сша, в мире

Чедвик Боузман посмертно удостоился "Золотого глобуса"

06:41 01.03.2021 (обновлено: 06:42 01.03.2021)
 
© Фото : Netflix 2020Чедвик Боузман в фильме "Ма Рейни: мать блюза"
Чедвик Боузман в фильме Ма Рейни: мать блюза - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Фото : Netflix 2020
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ВАШИНГТОН, 1 мар – РИА Новости. Чедвик Боузман посмертно удостоен награды "Золотой глобус" в категории "Лучший драматический актер" за фильм "Ма Рейни: Мать блюза", церемония вручения учрежденной Ассоциацией зарубежной прессы Голливуда (HFPA) награды транслируется в прямом эфире телеканала NBC.
Награду от имени актера получила его вдова.
За "Золотой глобус" в этой номинации также боролись Риз Ахмед за фильм "Звук металла", Энтони Хопкинс за картину "Отец", Гари Олдман за "Манк" и Тахар Рахим за картину "Мавританец".
В 2016 году у Боузмана диагностировали рак толстой кишки третьей стадии, который затем перешел в четвертую. На протяжении четырех лет актер боролся с заболеванием. Он умер у себя дома в окружении семьи.
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