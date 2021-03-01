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В ДР Конго 14 человек погибли от неизвестной болезни
В ДР Конго 14 человек погибли от неизвестной болезни
Депутаты из провинции Кванго на западе Демократической Республики Конго (ДРК) обратились к спикеру национального парламента Кристофу Мбозо с просьбой принять... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T20:32
2021-03-01T20:32
2021-03-01T20:41
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Депутаты из провинции Кванго на западе Демократической Республики Конго (ДРК) обратились к спикеру национального парламента Кристофу Мбозо с просьбой принять экстренные меры в связи с эпидемией неизвестной болезни в регионе, сообщает местное издание Actualite."Неизвестная болезнь убивает наших земляков, уже погибли 14 человек. Происхождение этой болезни до сих пор неизвестно", — сообщил парламентарий Паси Запамба.Губернатор провинции Жан-Мари Пти-Пти в свою очередь сообщил агентству Франс Пресс, что первый случай неизвестной болезни выявили месяц назад. Ее жертвами пока становились только пожилые люди в возрасте от 60 до 80 лет. Все они жили на территории Касонго-Лунда.
https://radiosputnik.ria.ru/20210215/gvineya-1597517524.html
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здоровье - общество, демократическая республика конго, в мире