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Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса
Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Об этом... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T10:11
2021-03-01T11:07
россия
вэб
михаил мишустин
совет федерации рф
экономика
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.На нее правительство выделило 7,7 миллиарда рублей. Участвовать в программе смогут и маленькие, и крупные компании гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений. Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей. Деньги дают заемщику, который обязуется сохранить не менее 90 процентов рабочих мест в период действия кредитного договора. Объем поддержки посчитают исходя из МРОТ — 12 792 рубля на каждого сотрудника в расчете на 12 месяцев. В новом формате ставка составит три процента. Кредит можно оформить на год с 9 марта по 1 июля 2021 года. При этом первые полгода заемщику не надо будет ни погашать долг, ни выплачивать проценты. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно. Поручителем выступит государство в лице ВЭБ. Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие. В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам шесть процентов от фактически сформированной задолженности. По словам премьера, помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работают порядка полутора миллиона человек.В предыдущей редакции программы льготного кредитования ставка составляла два процента. По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, примерно 98 процентов бизнесменов, обратившихся за помощью, сохранили рабочие места и могут рассчитывать на списание долга.Согласно результатам опроса аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, из тех предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки в форме прямых дотаций (федеральных или региональных) или льготного кредита, 59,7 процента смогли сохранить численность персонала в 2020 году. Еще около десяти процентов опрошенных неправильно поняли условия программы, а у трети бизнесменов так и не восстановились обороты, из-за чего они не смогли выполнить обязательство.
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россия, вэб, михаил мишустин, совет федерации рф, экономика

Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования бизнеса

10:11 01.03.2021 (обновлено: 11:07 01.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новую программу льготного кредитования для поддержки предпринимателей из наиболее пострадавших отраслей. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
На нее правительство выделило 7,7 миллиарда рублей. Участвовать в программе смогут и маленькие, и крупные компании гостиничного и ресторанного бизнеса, сферы культуры, туризма, спорта и развлечений.
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Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников. Максимальная сумма — 500 миллионов рублей. Деньги дают заемщику, который обязуется сохранить не менее 90 процентов рабочих мест в период действия кредитного договора. Объем поддержки посчитают исходя из МРОТ — 12 792 рубля на каждого сотрудника в расчете на 12 месяцев.
В новом формате ставка составит три процента. Кредит можно оформить на год с 9 марта по 1 июля 2021 года. При этом первые полгода заемщику не надо будет ни погашать долг, ни выплачивать проценты. Во втором полугодии это можно будет делать равными долями ежемесячно.
Поручителем выступит государство в лице ВЭБ. Деньги, выделенные правительством, пойдут на возмещение банкам разницы между льготной процентной ставкой и рыночной, а также на погашение задолженности заемщиков за первое полугодие. В частности, государство будет ежемесячно выплачивать банкам шесть процентов от фактически сформированной задолженности.
По словам премьера, помощью смогут воспользоваться около 75 тысяч предпринимателей, в компаниях которых работают порядка полутора миллиона человек.
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В предыдущей редакции программы льготного кредитования ставка составляла два процента. По словам замминистра экономического развития Татьяны Илюшниковой, примерно 98 процентов бизнесменов, обратившихся за помощью, сохранили рабочие места и могут рассчитывать на списание долга.
Согласно результатам опроса аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова, из тех предпринимателей, которые воспользовались мерами поддержки в форме прямых дотаций (федеральных или региональных) или льготного кредита, 59,7 процента смогли сохранить численность персонала в 2020 году. Еще около десяти процентов опрошенных неправильно поняли условия программы, а у трети бизнесменов так и не восстановились обороты, из-за чего они не смогли выполнить обязательство.
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