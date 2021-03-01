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https://ria.ru/20210301/berlinale-1599499099.html
Берлинский кинофестиваль начался с фильма о любви к роботу
Берлинский кинофестиваль начался с фильма о любви к роботу
Международный Берлинский кинофестиваль в 71-й раз начал свою работу и впервые — в онлайн формате. Уже были представлены фильм о любви к роботу и драма про тайны РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T21:04
2021-03-01T21:04
культура
кино и сериалы
новости культуры
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франция
италия
берлин (город)
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МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Международный Берлинский кинофестиваль в 71-й раз начал свою работу и впервые — в онлайн формате. Уже были представлены фильм о любви к роботу и драма про тайны прошлого.Форум пройдет в два этапа: с 1 по 5 марта, одновременно с Европейским кинорынком, онлайн. А затем, в июне, организаторы предполагают пригласить кинозвезд, журналистов со всего мира и провести открытые показы. Тогда же наградят победителей смотра.В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина). Они будут смотреть картины в Берлине в кинотеатрах, а журналисты, участники мероприятий для профессионалов — удаленно на специальной онлайн-платформе.В этом году в основной конкурс вошли 15 картин из 16 стран.В первый день в рамках основного конкурса была представлена работа Марии Шредер "Я твой мужчина" в главной роли со звездой "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища" Дэном Стивенсом.Альма занимается наукой в знаменитом берлинском музее Пергамон, изучает клинопись и не имеет личной жизни. Чтобы получить грант на новый проект она вынуждена согласиться с требованием босса: три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс), который был создан специально по ее пожеланиям. Он джентльмен с идеальными манерами, предугадывает желания женщин и знает, чего они хотят. Большинство из них, но не Альма.Фильм — своеобразный миф-перевертыш о Пигмалионе и Галатее. Правда, местами напоминает российский фильма "(Не)идеальный мужчина" с почти аналогичной завязкой.Но в конкурсной картине Мария Шредер успевает недвусмысленно пошутить, что все люди похожи на роботов, пофилософствовать на тему "что такое настоящая любовь" и намекнуть на то, что роботам симпатизировать проще, чем человеку прямоходящему.Вторая картина, "Коробка памяти" ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа. Она рассказывает о Майе, матери-одиночке, которая переехала из Ливана в Монреаль. Под Рождество она получает посылку: в ней фотографии и журналы из Бейрута 1982 года — времени, когда она была подростком и жила там. Майя не хочет вспоминать прошлое и отказывается открывать коробку. Но ее дочери-тинейджеру Алекс любопытно, какой была Майя в ее возрасте. Так что она открывает "ящик Пандоры".Это фильм — как синоним проработки травм прошлого, своеобразная терапия через воспоминания. Режиссеры интересно сочетают стилизованный под 1980-е Бейрут и современный Монреаль. Ливан показан через фотографии, письма и записи из блокнотов под саундтрек того времени. А Канада — глазами Алекс, в режиме скринлайф, через переписку с друзьями и записью коротких видео в формате Интаграм-сторис. Пожалуй, это и есть главное достоинство фильма.В другие дни в рамках конкурсной программы покажут картину "Фабиан, или Прогулка перед собаками" немца Доминика Графа – фильм по мотивам романа Эриха Кестнера о жизни в Берлине 30-х годов перед приходом нацистов к власти. Намечена премьера "Альбатроса" французского режиссера Ксавье Бовуа, "Сумасшедшее порно" румына Раду Жуде и "Баллада о белой корове" от Бехташа Санаиха и Мириам Мокадам (копродукция Ирана и Франции).Помимо того, японский режиссер Рюсукэ Хамагути представит фильм "Колесо удачи и фантазии", а немецкая документалистка Мария Шпет – картину "Господин Бахман и его класс".Также в конкурсной программе участвуют картины "По соседству" немецкого актера Даниэля Брюля (его режиссерский дебют), "Маленькая мамаша" француженки Селин Сьямма, "Я вижу тебя повсюду" венгра Бенедека Флигауфа.Еще один режиссерский дебют — "Естественный свет" венгерского сценариста Денеша Надя. Среди других интересных работ в конкурсе — германо-грузинская работа "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе.В программе короткометражек Берлинале заявлен российский фильм "Вадим на прогулке" Саши Свирского. Еще одна российская работа включена во внеконкурсную подсекцию "Форум" — это "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозиной.Лауреатов 71-го Берлинале объявят 5 марта.
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, знаменитости, франция, италия, берлин (город)

Берлинский кинофестиваль начался с фильма о любви к роботу

21:04 01.03.2021
 
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Кадр из фильма I’M YOUR MAN - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 мар — РИА Новости. Международный Берлинский кинофестиваль в 71-й раз начал свою работу и впервые — в онлайн формате. Уже были представлены фильм о любви к роботу и драма про тайны прошлого.
Форум пройдет в два этапа: с 1 по 5 марта, одновременно с Европейским кинорынком, онлайн. А затем, в июне, организаторы предполагают пригласить кинозвезд, журналистов со всего мира и провести открытые показы. Тогда же наградят победителей смотра.
В жюри основного конкурса вошли режиссеры Ильдико Эньеди (Венгрия), Надав Лапид (Израиль), Адина Пинтилие из Румынии, Мохаммад Расулоф из Ирана, Джанфранко Рози (Италия), Ясмила Жбанич (Босни и Герцеговина). Они будут смотреть картины в Берлине в кинотеатрах, а журналисты, участники мероприятий для профессионалов — удаленно на специальной онлайн-платформе.
В этом году в основной конкурс вошли 15 картин из 16 стран.
В первый день в рамках основного конкурса была представлена работа Марии Шредер "Я твой мужчина" в главной роли со звездой "Аббатства Даунтон" и "Красавицы и Чудовища" Дэном Стивенсом.
© Letterbox Filmproduktion (2021)Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Кадр из фильма I’M YOUR MAN - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Letterbox Filmproduktion (2021)
Кадр из фильма "I’M YOUR MAN"
Альма занимается наукой в знаменитом берлинском музее Пергамон, изучает клинопись и не имеет личной жизни. Чтобы получить грант на новый проект она вынуждена согласиться с требованием босса: три недели жить с роботом по имени Том (Стивенс), который был создан специально по ее пожеланиям. Он джентльмен с идеальными манерами, предугадывает желания женщин и знает, чего они хотят. Большинство из них, но не Альма.
Фильм — своеобразный миф-перевертыш о Пигмалионе и Галатее. Правда, местами напоминает российский фильма "(Не)идеальный мужчина" с почти аналогичной завязкой.
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

Кадр из фильма I’M YOUR MAN
1 из 2

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
© Letterbox Filmproduktion (2021)

Сцена из фильма "Я твой мужчина"

Кадр из фильма I’M YOUR MAN
2 из 2

Сцена из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
1 из 2

Кадр из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
2 из 2

Сцена из фильма "Я твой мужчина"

© Letterbox Filmproduktion (2021)
Но в конкурсной картине Мария Шредер успевает недвусмысленно пошутить, что все люди похожи на роботов, пофилософствовать на тему "что такое настоящая любовь" и намекнуть на то, что роботам симпатизировать проще, чем человеку прямоходящему.
Вторая картина, "Коробка памяти" ливанских режиссеров Джоаны Хаджитомас и Халила Джориджа. Она рассказывает о Майе, матери-одиночке, которая переехала из Ливана в Монреаль. Под Рождество она получает посылку: в ней фотографии и журналы из Бейрута 1982 года — времени, когда она была подростком и жила там. Майя не хочет вспоминать прошлое и отказывается открывать коробку. Но ее дочери-тинейджеру Алекс любопытно, какой была Майя в ее возрасте. Так что она открывает "ящик Пандоры".
© Abbout Productions (2021)Кадр из фильма "Memory Box"
Кадр из фильма Memory Box - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Abbout Productions (2021)
Кадр из фильма "Memory Box"
Это фильм — как синоним проработки травм прошлого, своеобразная терапия через воспоминания. Режиссеры интересно сочетают стилизованный под 1980-е Бейрут и современный Монреаль. Ливан показан через фотографии, письма и записи из блокнотов под саундтрек того времени. А Канада — глазами Алекс, в режиме скринлайф, через переписку с друзьями и записью коротких видео в формате Интаграм-сторис. Пожалуй, это и есть главное достоинство фильма.
© Abbout Productions (2021)Кадр из фильма "Memory Box"
Кадр из фильма Memory Box
1 из 3
Кадр из фильма "Memory Box"
© Abbout Productions (2021)
© Abbout Productions (2021)

Сцена из фильма "Memory Box"

Кадр из фильма Memory Box
2 из 3

Сцена из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)
© Abbout Productions (2021)

Фрагмент из фильма "Memory Box"

Кадр из фильма Memory Box
3 из 3

Фрагмент из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)
1 из 3
Кадр из фильма "Memory Box"
© Abbout Productions (2021)
2 из 3

Сцена из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)
3 из 3

Фрагмент из фильма "Memory Box"

© Abbout Productions (2021)
В другие дни в рамках конкурсной программы покажут картину "Фабиан, или Прогулка перед собаками" немца Доминика Графа – фильм по мотивам романа Эриха Кестнера о жизни в Берлине 30-х годов перед приходом нацистов к власти. Намечена премьера "Альбатроса" французского режиссера Ксавье Бовуа, "Сумасшедшее порно" румына Раду Жуде и "Баллада о белой корове" от Бехташа Санаиха и Мириам Мокадам (копродукция Ирана и Франции).
Помимо того, японский режиссер Рюсукэ Хамагути представит фильм "Колесо удачи и фантазии", а немецкая документалистка Мария Шпет – картину "Господин Бахман и его класс".
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Также в конкурсной программе участвуют картины "По соседству" немецкого актера Даниэля Брюля (его режиссерский дебют), "Маленькая мамаша" француженки Селин Сьямма, "Я вижу тебя повсюду" венгра Бенедека Флигауфа.
Еще один режиссерский дебют — "Естественный свет" венгерского сценариста Денеша Надя. Среди других интересных работ в конкурсе — германо-грузинская работа "Что мы видим, когда смотрим на небо?" Александра Коберидзе.
В программе короткометражек Берлинале заявлен российский фильм "Вадим на прогулке" Саши Свирского. Еще одна российская работа включена во внеконкурсную подсекцию "Форум" — это "Дочь рыбака" Юлдус Бахтиозиной.
Лауреатов 71-го Берлинале объявят 5 марта.
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