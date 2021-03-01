https://ria.ru/20210301/armeniya-1599464267.html

Армения не обращалась за помощью в нынешней ситуации, заявила Матвиенко

Армения не обращалась за помощью в нынешней ситуации, заявила Матвиенко

Армения не обращалась к России за помощью в нынешней ситуации, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:51

2021-03-01T16:51

2021-03-01T16:57

россия

никол пашинян

валентина матвиенко

совет федерации рф

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Армения не обращалась к России за помощью в нынешней ситуации, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Все, что происходит в Армении, - это внутреннее дело Армении. Никаких просьб от руководства Армении, от моего коллеги (председателя парламента Армении) к России в чем-то помочь Армении не было", - сказала она.Матвиенко подчеркнула, что Россия никогда не вмешивается в дела суверенных государств."Это не наше правило", - подчеркнула спикер Совфеда.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00

https://ria.ru/20210301/armeniya-1599463778.html

россия

ереван

армения

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Сторонники Пашиняна вышли на площадь к дому правительства в Ереване Сторонники Пашиняна вышли на площадь к дому правительства в Ереване 2021-03-01T16:51 true PT0M27S

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россия, никол пашинян, валентина матвиенко, совет федерации рф, ереван, армения, в мире