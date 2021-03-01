https://ria.ru/20210301/armeniya-1599463778.html

Россия с тревогой следит за ситуацией в Армении, заявила Матвиенко

Россия с тревогой следит за ситуацией в Армении, заявила Матвиенко

Россия с тревогой следит за ситуацией в Армении и заинтересована в скорейшей ее стабилизации, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T16:49

2021-03-01T16:49

2021-03-01T16:49

россия

никол пашинян

валентина матвиенко

совет федерации рф

ереван

армения

в мире

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МОСКВА, 1 мар - РИА Новости. Россия с тревогой следит за ситуацией в Армении и заинтересована в скорейшей ее стабилизации, заявила в интервью РИА Новости председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко."Конечно, мы с тревогой за всем этим следим. И мы заинтересованы в том, чтобы ситуация в Армении как можно скорее стабилизировалась. Это важно для самой Армении, для армянского народа, это важно и для стабильности в регионе, безусловно", - сказала спикер.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьер-министра страны Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 марта в 11.00

https://ria.ru/20210301/miting-1599453791.html

россия

ереван

армения

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Сторонники Пашиняна вышли на площадь к дому правительства в Ереване Сторонники Пашиняна вышли на площадь к дому правительства в Ереване 2021-03-01T16:49 true PT0M27S

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россия, никол пашинян, валентина матвиенко, совет федерации рф, ереван, армения, в мире