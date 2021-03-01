https://ria.ru/20210301/armeniya-1599381542.html

Президент Армении призвал не допустить потрясений в стране

Президент Армении призвал не допустить потрясений в стране

Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении к соотечественникам по случаю очередной годовщины событий 1 марта 2008 года призвал политсилы избежать... РИА Новости, 01.03.2021

2021-03-01T09:36

2021-03-01T09:36

2021-03-01T09:36

ситуация в армении

армен саркисян

ереван

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 1 мар - РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян в своем обращении к соотечественникам по случаю очередной годовщины событий 1 марта 2008 года призвал политсилы избежать потрясений и нестабильности.В понедельник в Ереване запланированы два митинга. Оппозиция соберется на проспекте Баграмяна напротив здания парламента в 17.00 мск, сторонники Пашиняна – в 17.30 мск на площади Республики. Первого марта 2008 года в ходе разгона акций протеста оппозиции погибли 10 человек."Политическая борьба не должна выйти за рамки законности, привести к потрясениям и нестабильности, противоречия не должны перерасти в нетерпимость, атмосферу взаимной ненависти, тем более - конфронтацию и раскол", - говорится в обращении на сайте президента.По словам Саркисяна, страна нуждается в единстве и солидарности. "Особенно сегодня консолидация и терпимость имеют жизненно важное значение для нашего государства и народа", - отметил армянский президент.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210228/impichment-1599325450.html

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