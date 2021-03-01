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Суд утвердил изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России
Суд утвердил изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России
Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры России истребовала... РИА Новости, 01.03.2021
2021-03-01T16:38
2021-03-01T16:45
россия
башкирская содовая компания
генеральная прокуратура рф
челябинск
происшествия
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры России истребовала из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК).Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в пятницу отклонил жалобы двух ответчиков – АО "Башкирская химия" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия", а также самой БСК на принятое в декабре решение арбитражного суда Башкирии, после чего оно вступило в законную силу.Суд первой инстанции истребовал более 947 тысяч акций БСК у "Башкирской химии", более 634 тысяч – у АО "Региональный фонд", более 4 тысяч – у ТД "Башкирская химия". Суд обязал реестродержателя АО "Реестр" списать акции со счетов ответчиков и зачислить их на счет Росимущества.Суд в Уфе согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что приватизация башкирских предприятий "Сода" и "Каустик", на базе которых потом была создана БСК, прошла в начале 1990-х годов с нарушением закона, в частности, без ведома ответственного за приватизацию федерального органа – Госкомимущества России. "Ни при приватизации СПО "Сода", ни при приватизации СПО "Каустик" Госкомимущество России соответствующих решений не принимало", - отметил суд.БСК привлекла внимание из-за попытки разработки шихана Куштау. После протестов экоактивистов работы были остановлены. Власти Башкирии дали горе статус особо охраняемой территории, а компания заявила, что продолжит разрабатывать гору Шахтау ниже грунтовых вод.Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.
https://ria.ru/20200902/kushtau-1576629059.html
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россия, башкирская содовая компания, генеральная прокуратура рф, челябинск, происшествия

Суд утвердил изъятие акций "Башкирской содовой компании" в пользу России

16:38 01.03.2021 (обновлено: 16:45 01.03.2021)
 
© Depositphotos / Eugene_RБашкирская содовая компания
Башкирская содовая компания - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
© Depositphotos / Eugene_R
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МОСКВА, 1 мар – РИА Новости. Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд (Челябинск) оставил без изменения решение нижестоящей инстанции, которая по иску Генпрокуратуры России истребовала из чужого незаконного владения в пользу государства 95,72% обыкновенных именных акций АО "Башкирская содовая компания" (БСК).
Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, апелляционный суд в пятницу отклонил жалобы двух ответчиков – АО "Башкирская химия" и ООО "Торговый дом "Башкирская химия", а также самой БСК на принятое в декабре решение арбитражного суда Башкирии, после чего оно вступило в законную силу.
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Суд первой инстанции истребовал более 947 тысяч акций БСК у "Башкирской химии", более 634 тысяч – у АО "Региональный фонд", более 4 тысяч – у ТД "Башкирская химия". Суд обязал реестродержателя АО "Реестр" списать акции со счетов ответчиков и зачислить их на счет Росимущества.
Суд в Уфе согласился с доводами Генпрокуратуры о том, что приватизация башкирских предприятий "Сода" и "Каустик", на базе которых потом была создана БСК, прошла в начале 1990-х годов с нарушением закона, в частности, без ведома ответственного за приватизацию федерального органа – Госкомимущества России. "Ни при приватизации СПО "Сода", ни при приватизации СПО "Каустик" Госкомимущество России соответствующих решений не принимало", - отметил суд.
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Президент России Владимир Путин в конце августа 2020 года раскритиковал владельцев БСК, указав, что заработанные компанией деньги не инвестируются в регионе, а выводятся акционерами на свои зарубежные счета. Он поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК, а прокуратуре – проверить законность сделки, в результате которой был утрачен контроль государства за содовой промышленностью республики. Иск Генпрокуратуры об истребовании акций БСК поступил в башкирский арбитражный суд 31 августа 2020 года.
 
РоссияБашкирская содовая компанияГенеральная прокуратура РФЧелябинскПроисшествия
 
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