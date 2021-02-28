https://ria.ru/20210228/zima-1599345059.html
Прошедшая зима в Москве оказалась на градус холоднее нормы
Прошедшая зима в Москве оказалась на градус холоднее нормы
Прошедшая зима в Москве оказалась на один градус холоднее нормы, осадков выпало на 20% больше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:07
2021-02-28T20:07
2021-02-28T20:07
евгений тишковец
центр "фобос"
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прошедшая зима в Москве оказалась на один градус холоднее нормы, осадков выпало на 20% больше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прошедшая зима 2020-2021 годов оказалась на один градус ниже нормы, а осадков выпало на 20% больше положенного с ярко выраженной аномалией в феврале", - сообщил синоптик.
https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html
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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество