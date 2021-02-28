https://ria.ru/20210228/zima-1599345059.html

Прошедшая зима в Москве оказалась на градус холоднее нормы

Прошедшая зима в Москве оказалась на градус холоднее нормы

Прошедшая зима в Москве оказалась на один градус холоднее нормы, осадков выпало на 20% больше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос"... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T20:07

2021-02-28T20:07

2021-02-28T20:07

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Прошедшая зима в Москве оказалась на один градус холоднее нормы, осадков выпало на 20% больше, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Прошедшая зима 2020-2021 годов оказалась на один градус ниже нормы, а осадков выпало на 20% больше положенного с ярко выраженной аномалией в феврале", - сообщил синоптик.

https://ria.ru/20210228/morozy-1599334366.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество