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У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T05:51
2021-02-28T05:51
2021-02-28T05:51
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 2.16 по времени UTC (5.16 мск). Эпицентр располагался в 81 километре к юго-западу от региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.
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