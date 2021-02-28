https://ria.ru/20210228/zemletryasenie-1599281563.html

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5

У берегов Перу произошло землетрясение магнитудой 5,5

Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS). РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T05:51

2021-02-28T05:51

2021-02-28T05:51

арекипа (регион)

москва

перу

сша

землетрясение

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в воскресенье у побережья Перу, сообщает Геологическая служба США (USGS).Землетрясение было зафиксировано в 2.16 по времени UTC (5.16 мск). Эпицентр располагался в 81 километре к юго-западу от региона Арекипа. Очаг землетрясения залегал на глубине девяти километров.Информация о возможных жертвах и разрушениях не поступала.

https://ria.ru/20210217/zemletryasenie-1597929724.html

арекипа (регион)

москва

перу

сша

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2021

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арекипа (регион), москва, перу, сша, землетрясение, в мире