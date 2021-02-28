https://ria.ru/20210228/zarplata-1599306443.html
Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
Депутат Госдумы обратится в Минтруд по поводу расчетов медианной зарплаты
Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских намерен обратиться в Минтруд по... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T13:17
2021-02-28T13:17
2021-02-28T13:17
андрей ветлужских
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 фев – РИА Новости. Член комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских намерен обратиться в Минтруд по поводу более широкого использования расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации."Планирую написать обращение в Минтруд о выпуске рекомендаций по более широкому использованию расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации", - сообщил РИА Новости в воскресенье Ветлужских.Он рассказал, что использование понятия "средняя зарплата" сейчас не играет роли, это чисто "измерение температуры". "То, о чем говорят профсоюзы, и я озвучил эту мысль – нужно озвучивать медианную зарплату при обсуждении этих вопросов где бы то ни было", - сказал парламентарий.По его словам, медианная зарплата сейчас считается, просто "нет традиции ее озвучивать". "Должно сложиться понимание, что нужно брать статистику и по средней зарплате, и по медианной, когда мы оцениваем ситуацию. Это должна быть практика", - заключил член комитета.Такие рекомендации, по его мнению, мог бы выпустить Минтруд.
https://ria.ru/20210227/zarplata-1599227662.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210227/mintrud-1599225142.html
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андрей ветлужских, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), госдума рф, общество
МОСКВА, 28 фев – РИА Новости.
Член комитета ГД
по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Андрей Ветлужских
намерен обратиться в Минтруд
по поводу более широкого использования расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации.
"Планирую написать обращение в Минтруд о выпуске рекомендаций по более широкому использованию расчетов медианной зарплаты при анализе экономической ситуации", - сообщил РИА Новости в воскресенье Ветлужских.
Он рассказал, что использование понятия "средняя зарплата" сейчас не играет роли, это чисто "измерение температуры". "То, о чем говорят профсоюзы, и я озвучил эту мысль – нужно озвучивать медианную зарплату при обсуждении этих вопросов где бы то ни было", - сказал парламентарий.
По его словам, медианная зарплата сейчас считается, просто "нет традиции ее озвучивать". "Должно сложиться понимание, что нужно брать статистику и по средней зарплате, и по медианной, когда мы оцениваем ситуацию. Это должна быть практика", - заключил член комитета.
Такие рекомендации, по его мнению, мог бы выпустить Минтруд.