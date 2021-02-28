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Война с Россией — то, что нужно: американцы высказались об ударе по Сирии
Война с Россией — то, что нужно: американцы высказались об ударе по Сирии
Статья The Washington Post о реакции России на удары США по Сирии вызвала бурное обсуждение среди читателей. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:57
2021-02-28T20:26
россия
сирия
сша
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Статья The Washington Post о реакции России на удары США по Сирии вызвала бурное обсуждение среди читателей.В ночь на пятницу Пентагон объявил об авиаударе по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В зданиях находились члены проиранских военизированных группировок "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В американском военном ведомстве отметили, что это стало ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что администрация Байдена предупредила об этой операции всего за пять минут до ее начала. С точки зрения деконфликтинга это уведомление ничего не дает, добавил он.Некоторые американские читатели крайне агрессивно отреагировали на слова главы МИД России о необходимости не допустить конфликта."Скажите спасибо, что вас вообще предупредили. Вас тут вообще быть не должно", — убежден пользователь Aibohphobia."Ну конечно, бедные русские — обидели", — написал Emilie DeVere."Россия настолько ослабела, что ей подавай предупреждения", — считает Morticia."Моя бы воля, они бы узнали об этом из газет", — пофантазировал пользователь Dr Mike.Кто-то из комментаторов счел политику демократов в отношении России гибельной для США."Демократическая партия относится к русским с таким воинствующим фанатизмом, что уйдет несколько лет на то, чтобы обратить вспять порожденную ими ненависть. С помощью политической идеологии русских фактически расчеловечили до такой степени, что, по-моему, большинство демократов только обрадовались бы войне с Россией. Потому что война с Россией — это именно то, что сейчас нужно этой стране. Мы никогда не учимся на своих ошибках", — пишет mushroomsenlightenthemind.Другим не понравилось, что новый президент США начал свое правление с бомбардировок другого государства:"Как мне надоели эти операции по смене режима! Наши студенты выплачивают студенческие долги только к сорока годам. Наша инфраструктура отстает. В Китае, Японии и Европе уже вовсю летают высокоскоростные поезда со скоростью 200 миль в час. У нас их нет вовсе. Миллионы американцев не могут себе позволить даже медицинское обслуживание. Однако мы тратим деньги на эти войны, а СМИ и правительство нам втирают про надуманный нравственный долг", — возмутился Forest Hills."Ура, наши идиотские войны вернулись — как по расписанию", — заключил Frozendrinks.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210227/siriya-1599263711.html
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россия, сирия, сша

Война с Россией — то, что нужно: американцы высказались об ударе по Сирии

17:57 28.02.2021 (обновлено: 20:26 28.02.2021)
 
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva IIСамолеты A-10 II Thunderbolt ВВС США
Самолеты A-10 II Thunderbolt ВВС США - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Paul Villanueva II
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Статья The Washington Post о реакции России на удары США по Сирии вызвала бурное обсуждение среди читателей.
В ночь на пятницу Пентагон объявил об авиаударе по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В зданиях находились члены проиранских военизированных группировок "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В американском военном ведомстве отметили, что это стало ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что администрация Байдена предупредила об этой операции всего за пять минут до ее начала. С точки зрения деконфликтинга это уведомление ничего не дает, добавил он.
Некоторые американские читатели крайне агрессивно отреагировали на слова главы МИД России о необходимости не допустить конфликта.
"Скажите спасибо, что вас вообще предупредили. Вас тут вообще быть не должно", — убежден пользователь Aibohphobia.
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"Ну конечно, бедные русские — обидели", — написал Emilie DeVere.
"Россия настолько ослабела, что ей подавай предупреждения", — считает Morticia.
"Моя бы воля, они бы узнали об этом из газет", — пофантазировал пользователь Dr Mike.
"США вернулись, ребята. Не словом, а делом", — обрадовался Jon Donahue.
Кто-то из комментаторов счел политику демократов в отношении России гибельной для США.
"Демократическая партия относится к русским с таким воинствующим фанатизмом, что уйдет несколько лет на то, чтобы обратить вспять порожденную ими ненависть. С помощью политической идеологии русских фактически расчеловечили до такой степени, что, по-моему, большинство демократов только обрадовались бы войне с Россией. Потому что война с Россией — это именно то, что сейчас нужно этой стране. Мы никогда не учимся на своих ошибках", — пишет mushroomsenlightenthemind.
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Другим не понравилось, что новый президент США начал свое правление с бомбардировок другого государства:
"Как мне надоели эти операции по смене режима! Наши студенты выплачивают студенческие долги только к сорока годам. Наша инфраструктура отстает. В Китае, Японии и Европе уже вовсю летают высокоскоростные поезда со скоростью 200 миль в час. У нас их нет вовсе. Миллионы американцев не могут себе позволить даже медицинское обслуживание. Однако мы тратим деньги на эти войны, а СМИ и правительство нам втирают про надуманный нравственный долг", — возмутился Forest Hills.
"И во сколько обошелся этот авиаудар? Как же меня достало, что наши налоги идут на убийство", — отметил пользователь In this together.
"Ура, наши идиотские войны вернулись — как по расписанию", — заключил Frozendrinks.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
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