https://ria.ru/20210228/voyna-1599333572.html

Война с Россией — то, что нужно: американцы высказались об ударе по Сирии

Война с Россией — то, что нужно: американцы высказались об ударе по Сирии

Статья The Washington Post о реакции России на удары США по Сирии вызвала бурное обсуждение среди читателей. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:57

2021-02-28T17:57

2021-02-28T20:26

россия

сирия

сша

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/151518/41/1515184101_0:62:2113:1250_1920x0_80_0_0_a6400b13064fd99edbab2c77c16689d7.jpg

МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Статья The Washington Post о реакции России на удары США по Сирии вызвала бурное обсуждение среди читателей.В ночь на пятницу Пентагон объявил об авиаударе по нескольким целям на сирийско-иракской границе. В зданиях находились члены проиранских военизированных группировок "Катаиб Хезболлах" и "Катаиб Сайид аш-Шухада". В американском военном ведомстве отметили, что это стало ответом на недавние нападения на войска США в Ираке. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, в свою очередь, подчеркнул, что администрация Байдена предупредила об этой операции всего за пять минут до ее начала. С точки зрения деконфликтинга это уведомление ничего не дает, добавил он.Некоторые американские читатели крайне агрессивно отреагировали на слова главы МИД России о необходимости не допустить конфликта."Скажите спасибо, что вас вообще предупредили. Вас тут вообще быть не должно", — убежден пользователь Aibohphobia."Ну конечно, бедные русские — обидели", — написал Emilie DeVere."Россия настолько ослабела, что ей подавай предупреждения", — считает Morticia."Моя бы воля, они бы узнали об этом из газет", — пофантазировал пользователь Dr Mike.Кто-то из комментаторов счел политику демократов в отношении России гибельной для США."Демократическая партия относится к русским с таким воинствующим фанатизмом, что уйдет несколько лет на то, чтобы обратить вспять порожденную ими ненависть. С помощью политической идеологии русских фактически расчеловечили до такой степени, что, по-моему, большинство демократов только обрадовались бы войне с Россией. Потому что война с Россией — это именно то, что сейчас нужно этой стране. Мы никогда не учимся на своих ошибках", — пишет mushroomsenlightenthemind.Другим не понравилось, что новый президент США начал свое правление с бомбардировок другого государства:"Как мне надоели эти операции по смене режима! Наши студенты выплачивают студенческие долги только к сорока годам. Наша инфраструктура отстает. В Китае, Японии и Европе уже вовсю летают высокоскоростные поезда со скоростью 200 миль в час. У нас их нет вовсе. Миллионы американцев не могут себе позволить даже медицинское обслуживание. Однако мы тратим деньги на эти войны, а СМИ и правительство нам втирают про надуманный нравственный долг", — возмутился Forest Hills."Ура, наши идиотские войны вернулись — как по расписанию", — заключил Frozendrinks.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210227/siriya-1599263711.html

https://ria.ru/20210227/rakety-1599205722.html

https://ria.ru/20210228/voyna-1599279509.html

россия

сирия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сирия, сша