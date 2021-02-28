https://ria.ru/20210228/voyna-1599279509.html

"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией

"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией

Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T02:45

2021-02-28T02:45

2021-02-28T12:52

россия

курильские острова

москва

япония

токио

спор вокруг статуса курильских островов

в мире

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"Нужно душить ее". В Японии призвали к войне с Россией

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах.Ранее газеты "Йомиури симбун" и "Хоккайдо симбун", крупнейший японский новостной сайт Yahoo News Japan, популярные телеканалы TBS (Tokyo Broadcasting Corporation) и Hokkaido UHB News разместили материалы о начавшихся 26 февраля учениях на островах Южно-Курильской гряды. При этом все информационные ресурсы процитировали соответствующее официальное заявление Министерства обороны России о начале маневров. Ведомство, в частности, указало на плановый характер учений и напомнило, что предупреждало о них заранее. Однако читателей это не смутило.Некоторые пользователи подумали, что российские маневры якобы были нацелены на подготовку к нападению на островное государство, и призвали к шагам на опережение."Какой там возврат "северных территорий"?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?" — предположил niw."Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов", — забеспокоился VOID."Во время прошлой войны Советский Союз захватил "северные острова" как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!" — высказался hid.Часть пользователей предложили более изобретательные методы для борьбы с Россией."Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и так далее", — добавил bpd.У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>

https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html

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https://ria.ru/20210216/kurily-1597619652.html

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россия, курильские острова, москва, япония, токио, спор вокруг статуса курильских островов, в мире