https://ria.ru/20210228/voyna-1599279509.html
"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией
"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией
Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T02:45
2021-02-28T02:45
2021-02-28T12:52
россия
курильские острова
москва
япония
токио
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
"Нужно душить ее". В Японии призвали к войне с Россией
https://cdn23.img.ria.ru/images/150682/98/1506829869_0:234:2812:1816_1920x0_80_0_0_61797831c36c01a7b8582de42fc46443.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах.Ранее газеты "Йомиури симбун" и "Хоккайдо симбун", крупнейший японский новостной сайт Yahoo News Japan, популярные телеканалы TBS (Tokyo Broadcasting Corporation) и Hokkaido UHB News разместили материалы о начавшихся 26 февраля учениях на островах Южно-Курильской гряды. При этом все информационные ресурсы процитировали соответствующее официальное заявление Министерства обороны России о начале маневров. Ведомство, в частности, указало на плановый характер учений и напомнило, что предупреждало о них заранее. Однако читателей это не смутило.Некоторые пользователи подумали, что российские маневры якобы были нацелены на подготовку к нападению на островное государство, и призвали к шагам на опережение."Какой там возврат "северных территорий"?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?" — предположил niw."Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов", — забеспокоился VOID."Во время прошлой войны Советский Союз захватил "северные острова" как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!" — высказался hid.Часть пользователей предложили более изобретательные методы для борьбы с Россией."Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и так далее", — добавил bpd.У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html
https://ria.ru/20210218/kurily-1598095045.html
https://ria.ru/20210216/kurily-1597619652.html
https://ria.ru/20210223/arktika-1598670432.html
https://ria.ru/20210219/kurily-1598188248.html
россия
курильские острова
москва
япония
токио
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/150682/98/1506829869_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_465cb0601690410fcf1d844ec19e6540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курильские острова, москва, япония, токио, спор вокруг статуса курильских островов, в мире
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах
.
Ранее газеты "Йомиури симбун
" и "Хоккайдо симбун
", крупнейший японский новостной сайт Yahoo News Japan
, популярные телеканалы TBS (Tokyo Broadcasting Corporation)
и Hokkaido UHB News
разместили материалы о начавшихся 26 февраля учениях на островах Южно-Курильской гряды.
При этом все информационные ресурсы процитировали соответствующее официальное заявление Министерства обороны России
о начале маневров. Ведомство, в частности, указало на плановый характер учений и напомнило, что предупреждало о них заранее. Однако читателей это не смутило.
Некоторые пользователи подумали, что российские маневры якобы были нацелены на подготовку к нападению на островное государство, и призвали к шагам на опережение.
"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!" — написал imo.
"Какой там возврат "северных территорий"?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?" — предположил niw.
"Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо
! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов", — забеспокоился VOID.
"То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии, что мы можем о чем-то договориться с Россией! Нам тоже нужно проводить военные маневры в непосредственной близости от нее, чтобы оказывать на русских сдерживающий эффект!" — предложил Kurowaka.
"Во время прошлой войны Советский Союз захватил "северные острова" как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!" — высказался hid.
Часть пользователей предложили более изобретательные методы для борьбы с Россией.
"Страшно то, что "северные острова", лежащие под боком у нас, превращаются в мощный российский бастион! <…> Переговоры с Россией, может быть, и нужно продолжать. Но гораздо эффективнее будет, если мы направим в Россию множество агентов, которые будут добиваться ее распада изнутри!" — призвал 2216.
"Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и так далее", — добавил bpd.
У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы
и Токио
долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир
, Шикотан
, Итуруп
и гряды Хабомаи
). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР
по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>