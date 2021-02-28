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"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией
"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией
Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T02:45
2021-02-28T12:52
россия
курильские острова
москва
япония
токио
спор вокруг статуса курильских островов
в мире
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"Нужно душить ее". В Японии призвали к войне с Россией
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах.Ранее газеты "Йомиури симбун" и "Хоккайдо симбун", крупнейший японский новостной сайт Yahoo News Japan, популярные телеканалы TBS (Tokyo Broadcasting Corporation) и Hokkaido UHB News разместили материалы о начавшихся 26 февраля учениях на островах Южно-Курильской гряды. При этом все информационные ресурсы процитировали соответствующее официальное заявление Министерства обороны России о начале маневров. Ведомство, в частности, указало на плановый характер учений и напомнило, что предупреждало о них заранее. Однако читателей это не смутило.Некоторые пользователи подумали, что российские маневры якобы были нацелены на подготовку к нападению на островное государство, и призвали к шагам на опережение."Какой там возврат "северных территорий"?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?" — предположил niw."Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов", — забеспокоился VOID."Во время прошлой войны Советский Союз захватил "северные острова" как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!" — высказался hid.Часть пользователей предложили более изобретательные методы для борьбы с Россией."Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и так далее", — добавил bpd.У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20210222/kurily-1598525026.html
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россия, курильские острова, москва, япония, токио, спор вокруг статуса курильских островов, в мире

"Нужно душить ее". Японцы призвали готовиться к войне с Россией

02:45 28.02.2021 (обновлено: 12:52 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкМоряки на палубе учебного корабля Морских сил самообороны Японии "Касима" во время швартовки на 33-м причале Корабельной набережной города Владивостока. 14 октября 2017
Моряки на палубе учебного корабля Морских сил самообороны Японии Касима во время швартовки на 33-м причале Корабельной набережной города Владивостока. 14 октября 2017 - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Читатели японских СМИ эмоционально отреагировали на сообщения о российских учениях на Курильских островах.
Ранее газеты "Йомиури симбун" и "Хоккайдо симбун", крупнейший японский новостной сайт Yahoo News Japan, популярные телеканалы TBS (Tokyo Broadcasting Corporation) и Hokkaido UHB News разместили материалы о начавшихся 26 февраля учениях на островах Южно-Курильской гряды.
Остров Кунашир - РИА Новости, 1920, 22.02.2021
22 февраля, 02:29
Японцев испугало размещение российских средств РЭБ на Курилах
При этом все информационные ресурсы процитировали соответствующее официальное заявление Министерства обороны России о начале маневров. Ведомство, в частности, указало на плановый характер учений и напомнило, что предупреждало о них заранее. Однако читателей это не смутило.
Некоторые пользователи подумали, что российские маневры якобы были нацелены на подготовку к нападению на островное государство, и призвали к шагам на опережение.
"Россия явно готовится к войне с нами. Так давайте и мы будем готовиться к войне с ней!" — написал imo.
"Какой там возврат "северных территорий"?! Не идет ли здесь вообще речь о российских планах по захвату Хоккайдо?" — предположил niw.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 21:09
Захарова ответила на заявления Японии о Курилах
"Ну что, опять началось?! Это все провокации в отношении Хоккайдо! Властям уже нужно думать о том, что нам делать, если русские напустят на Хоккайдо армаду беспилотных танков и дронов", — забеспокоился VOID.
"То, что потеряно по результатам войны, и вернуть можно только войной! Нечего питать иллюзии, что мы можем о чем-то договориться с Россией! Нам тоже нужно проводить военные маневры в непосредственной близости от нее, чтобы оказывать на русских сдерживающий эффект!" — предложил Kurowaka.
"Во время прошлой войны Советский Союз захватил "северные острова" как свой плацдарм против Японии. И никогда его Японии не вернет! Россия и сейчас готовит с него вторжение в Японию!" — высказался hid.
Остров Шикотан - РИА Новости, 1920, 16.02.2021
16 февраля, 04:56
"Забудем о Курилах": японцы оценили слова Путина об отношениях с Токио
Часть пользователей предложили более изобретательные методы для борьбы с Россией.
"Страшно то, что "северные острова", лежащие под боком у нас, превращаются в мощный российский бастион! <…> Переговоры с Россией, может быть, и нужно продолжать. Но гораздо эффективнее будет, если мы направим в Россию множество агентов, которые будут добиваться ее распада изнутри!" — призвал 2216.
"Нельзя позволять России такие действия! Нужно душить ее экономически: ограничивать ее экспорт, давить высокими импортными пошлинами и так далее", — добавил bpd.
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 16:50
В Японии восхитились службой российских военных в Арктике
У России отсутствуют какие-либо территориальные претензии к Японии, но отношения Москвы и Токио долгие годы омрачает отсутствие мирного договора, так и не заключенного после Второй мировой войны. Главным препятствием остается вопрос о принадлежности Южных Курил (островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и гряды Хабомаи). Япония претендует на них, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.
В 1956-м Советский Союз и Япония подписали совместную декларацию, в которой Москва согласилась рассмотреть возможность передачи Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора. Однако последующие переговоры так ни к чему и не привели.
Российские власти не раз подчеркивали, что Япония прежде всего должна признать итоги Второй мировой войны, в том числе российский суверенитет над Южными Курилами.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ >>
Остров Шикотан Малой Курильской гряды - РИА Новости, 1920, 19.02.2021
19 февраля, 15:39
Японцы раскритиковали власти из-за Курил и вспомнили о "методе Путина"
 
РоссияКурильские островаМоскваЯпонияТокиоСпор вокруг статуса Курильских острововВ мире
 
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