https://ria.ru/20210228/voditeli-1599350629.html

В Москве задержали водителей, перекрывших Варшавское шоссе

В Москве задержали водителей, перекрывших Варшавское шоссе

Протоколы об административном правонарушении составлены на водителей, которые в воскресенье устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T21:25

2021-02-28T21:25

2021-02-28T21:25

россия

москва

происшествия

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Протоколы об административном правонарушении составлены на водителей, которые в воскресенье устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по столице.Несколько машин днем в воскресенье опасно маневрировали и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, номера этих автомобилей удалось выявить, информировал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, пообещав водителям наказание вплоть до уголовного. По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana."Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ГУ МВД.

https://ria.ru/20210126/inspektor-1594612469.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Опасные маневры свадебного кортежа на Варшавском шоссе Сегодня на Варшавском шоссе несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе. 2021-02-28T21:25 true PT0M55S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия