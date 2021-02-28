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В Москве задержали водителей, перекрывших Варшавское шоссе
В Москве задержали водителей, перекрывших Варшавское шоссе
Протоколы об административном правонарушении составлены на водителей, которые в воскресенье устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T21:25
2021-02-28T21:25
россия
москва
происшествия
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Протоколы об административном правонарушении составлены на водителей, которые в воскресенье устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по столице.Несколько машин днем в воскресенье опасно маневрировали и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, номера этих автомобилей удалось выявить, информировал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, пообещав водителям наказание вплоть до уголовного. По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana."Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ГУ МВД.
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Опасные маневры свадебного кортежа на Варшавском шоссе
Сегодня на Варшавском шоссе несколько автомобилей ехали, мешая всему потоку. Они совершали опасные манёвры — ехали задним ходом, резко перестраивались, а после и полностью перекрыли движение по шоссе.
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россия, москва, происшествия

В Москве задержали водителей, перекрывших Варшавское шоссе

21:25 28.02.2021
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Протоколы об административном правонарушении составлены на водителей, которые в воскресенье устроили опасные маневры и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, рассказали РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД России по столице.
Несколько машин днем в воскресенье опасно маневрировали и перекрыли движение на Варшавском шоссе в Москве, номера этих автомобилей удалось выявить, информировал в своем Telegram-канале столичный департамент транспорта, пообещав водителям наказание вплоть до уголовного. По данным властей, речь идет о восьми машинах, среди которых Mercedes, Gelandewagen, Jaguar, Nissan Teana.
"Сотрудниками ГИБДД водители были установлены и в течение часа задержаны на улице Артюхиной. В отношении нарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях", - говорится в сообщении ГУ МВД.
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