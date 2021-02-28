https://ria.ru/20210228/voditel-1599323930.html
В Астрахани полуголый водитель сбил двух пешеходов
В Астрахани полуголый водитель сбил двух пешеходов
В Астрахани полуголый водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе и врезался в другой автомобиль, сообщил РИА Новости источник в... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T16:31
2021-02-28T16:31
2021-02-28T21:36
астрахань
происшествия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости, Юлия Насулина. В Астрахани полуголый водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе и врезался в другой автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.По данным собеседника агентства, авария произошла в воскресенье утром на улице Адмиралтейской."Водитель Toyota Camry 1994 года рождения наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Потом он столкнулся с Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи", — сказал источник.Женщина-пешеход 1983 года рождения получила черепно-мозговую травму и перелом голени, ее супруг 1977 года рождения — травму головы и перелом костей таза, водитель второй иномарки — ушибы и ссадины.По информации источника, у виновник аварии были признаки алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно, от прохождения медицинского освидетельствования отказался."Он был частично без одежды и оказал сопротивление прибывшим полицейским", — уточнил собеседник агентства.В ряде СМИ появилась информация, что за рулем иномарки якобы находился сын местного депутата, а среди пострадавших — военный прокурор и его супруга.
https://ria.ru/20210227/gruzovik-1599273983.html
https://ria.ru/20210226/strelba-1599024297.html
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Иномарка сбила пешеходов в Астрахани
Сын бывшего депутата Думы Астраханской области находился за рулем иномарки, сбившей пешеходов в Астрахани. По данным ряда СМИ, в аварии пострадали военный прокурор и его супруга.
2021-02-28T16:31
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астрахань, происшествия
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 28 фев — РИА Новости, Юлия Насулина.
В Астрахани
полуголый водитель иномарки сбил двух человек на пешеходном переходе и врезался в другой автомобиль, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
По данным собеседника агентства, авария произошла в воскресенье утром на улице Адмиралтейской.
"Водитель Toyota Camry 1994 года рождения наехал на двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу. Потом он столкнулся с Hyundai Solaris, который от удара отбросило на опору линии электропередачи", — сказал источник.
Женщина-пешеход 1983 года рождения получила черепно-мозговую травму и перелом голени, ее супруг 1977 года рождения — травму головы и перелом костей таза, водитель второй иномарки — ушибы и ссадины.
По информации источника, у виновник аварии были признаки алкогольного опьянения, он вел себя неадекватно, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
"Он был частично без одежды и оказал сопротивление прибывшим полицейским", — уточнил собеседник агентства.
В ряде СМИ появилась информация, что за рулем иномарки якобы находился сын местного депутата, а среди пострадавших — военный прокурор и его супруга.