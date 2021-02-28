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Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной
Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной
Большинство российских банков в ближайшее время не планирует повышать ставки по вкладам, хотя некоторые собираются предложить россиянам весенние акции,... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T08:13
2021-02-28T10:03
россия
новикомбанк
хоум кредит
сбербанк россии
втб
уралсиб (банк)
промсвязьбанк
россельхозбанк
смп банк
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Большинство российских банков в ближайшее время не планирует повышать ставки по вкладам, хотя некоторые собираются предложить россиянам весенние акции, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк повысили ставки по вкладам в феврале. Банк "Открытие" заявил, не уточняя время, что уже предложил клиентам "вклад с повышенной ставкой". Новикомбанк и Уралсиб запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят "Санкт-Петербург", Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ).При этом банк "Дом.РФ" в ближайшее время собирается изменить ставки по основной линейке розничных вкладов. "На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2-0,5 процентных пункта., что отражает рыночную ситуацию", — рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.МИнБанк не исключил, что скоро рассмотрит вопрос повышения. РНКБ, "Русский Стандарт", "Зенит", "Ак Барс", "СМП банк" и "Уралсиб" в ближайшее время этого делать не планируют.В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ остается "триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке". Банк "Хоум Кредит" свои планы не раскрыл, но пояснил, что помимо ставки рефинансирования ориентируется на рынок и экономическую ситуацию в целом. Сбербанк не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу."По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов", — отметил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.Регулятор ранее в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых.
https://radiosputnik.ria.ru/20210209/matkapital-1596740995.html
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россия, новикомбанк, хоум кредит , сбербанк россии, втб, уралсиб (банк), промсвязьбанк, россельхозбанк, смп банк, альфа-банк, совкомбанк, экономика

Банки рассказали, как изменятся ставки по вкладам весной

08:13 28.02.2021 (обновлено: 10:03 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкДевушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве
Девушка возле первого офиса Сбербанка в новом формате, открывшегося на Цветном бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Большинство российских банков в ближайшее время не планирует повышать ставки по вкладам, хотя некоторые собираются предложить россиянам весенние акции, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
Россельхозбанк, ОТП и Альфа-банк повысили ставки по вкладам в феврале. Банк "Открытие" заявил, не уточняя время, что уже предложил клиентам "вклад с повышенной ставкой". Новикомбанк и Уралсиб запустили сезонные предложения. Весенние и акционные вклады готовят "Санкт-Петербург", Совкомбанк и Промсвязьбанк (ПСБ).
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При этом банк "Дом.РФ" в ближайшее время собирается изменить ставки по основной линейке розничных вкладов.
"На текущий момент мы рассматриваем сценарий с повышением ставок на 0,2-0,5 процентных пункта., что отражает рыночную ситуацию", — рассказал директор розничных продуктов банка Евгений Шитиков.
МИнБанк не исключил, что скоро рассмотрит вопрос повышения. РНКБ, "Русский Стандарт", "Зенит", "Ак Барс", "СМП банк" и "Уралсиб" в ближайшее время этого делать не планируют.
В ВТБ заявили, что сохранение ключевой ставки ЦБ остается "триггером поддержания текущего уровня ставок на рынке". Банк "Хоум Кредит" свои планы не раскрыл, но пояснил, что помимо ставки рефинансирования ориентируется на рынок и экономическую ситуацию в целом. Сбербанк не комментирует изменения условий по продуктам до их официального вступления в силу.
"По нашим предварительным оценкам, ставки по вкладам в течение этого года будут плавно расти. Это прежде всего будет связано с решением Банка России об окончании периода смягчения денежно-кредитной политики на фоне достижения баланса дезинфляционных и проинфляционных факторов", — отметил аналитик банка "Хоум Кредит" Станислав Дужинский.
Регулятор ранее в четвертый раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 4,25 процента годовых.
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