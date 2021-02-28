https://ria.ru/20210228/vaktsina-1599310032.html

Сотрудники посольства Вьетнама в России привились вакциной "Спутник V"

Сотрудники посольства Вьетнама в России привились вакциной "Спутник V"

Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в посольстве. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T13:59

2021-02-28T13:59

2021-02-28T13:59

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

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вьетнам

в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Сотрудники посольства Вьетнама в Москве привились вакциной "Спутник V" от коронавирусной инфекции COVID-19, сообщили РИА Новости в посольстве.Ранее в МИД РФ РИА Новости сообщили, что приглашения принять участие в кампании по вакцинации были разосланы всем посольствам."Мы получили приглашение от МИД России принять участие в вакцинации от COVID-19 и считаем, что это очень доброжелательный жест российских друзей, которые заботятся о здоровье сотрудников посольства. Сотрудники посольства Вьетнама с интересом откликнулись на приглашение", - сообщили РИА Новости в дипмиссии.В посольстве Вьетнама в Москве отметили, что реакции у сотрудников после прививки индивидуальны, но в норме, что показывает хорошую переносимость вакцины "Спутник V".В дипмиссии также отметили высокую квалификацию российских медиков, проводивших вакцинацию, и их "ответственное отношение к привившимся людям".О вакцинации российской вакциной "Спутник V" заявили послы Индии, Италии, Афганистана, Монголии. Российской вакциной привились сотрудники посольств Белоруссии, Монголии, Молдавии, Испании, Афганистана. О намерении сделать прививку РИА Новости заявили в дипмиссиях Кубы, Эфиопии.

https://ria.ru/20210228/zeman-1599277697.html

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