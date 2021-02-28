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Премьер Чехии заявил, что ему и его семье угрожали убийством
Премьер Чехии заявил, что ему и его семье угрожали убийством
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что чешская полиция в начале января информировала его о том, что существует человек, который хочет застрелить его и членов... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:00
2021-02-28T18:00
2021-02-28T18:42
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ПРАГА/МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что чешская полиция в начале января информировала его о том, что существует человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Ныне данный человек задержан в Испании."Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", - рассказал Бабиш в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima News.В свою очередь, чешская полиция сообщила в воскресенье в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело."В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица. Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека", - говорится в сообщении.По данным испанских СМИ, человека, угрожавшего чешскому премьеру, зовут Лукаш Брахачек, он был задержан при посредничестве Интерпола 12 февраля испанской полицией в Барселоне неподалеку от дома, в котором проживал. Брахачек якобы требовал от Бабиша в течение пяти дней покинуть пост премьера, в противном случае угрожал убийством членов его семьи.
https://radiosputnik.ria.ru/20210214/ssha-1597407614.html
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андрей бабиш, интерпол, барселона (город), в мире, чехия, испания