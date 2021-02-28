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Премьер Чехии заявил, что ему и его семье угрожали убийством
Премьер Чехии заявил, что ему и его семье угрожали убийством
Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что чешская полиция в начале января информировала его о том, что существует человек, который хочет застрелить его и членов... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T18:00
2021-02-28T18:42
андрей бабиш
интерпол
барселона (город)
в мире
чехия
испания
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ПРАГА/МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что чешская полиция в начале января информировала его о том, что существует человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Ныне данный человек задержан в Испании."Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", - рассказал Бабиш в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima News.В свою очередь, чешская полиция сообщила в воскресенье в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело."В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица. Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека", - говорится в сообщении.По данным испанских СМИ, человека, угрожавшего чешскому премьеру, зовут Лукаш Брахачек, он был задержан при посредничестве Интерпола 12 февраля испанской полицией в Барселоне неподалеку от дома, в котором проживал. Брахачек якобы требовал от Бабиша в течение пяти дней покинуть пост премьера, в противном случае угрожал убийством членов его семьи.
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андрей бабиш, интерпол, барселона (город), в мире, чехия, испания

Премьер Чехии заявил, что ему и его семье угрожали убийством

18:00 28.02.2021 (обновлено: 18:42 28.02.2021)
 
© AP Photo / Valentina PetrovaПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Valentina Petrova
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ПРАГА/МАДРИД, 28 фев – РИА Новости. Премьер Чехии Андрей Бабиш сообщил, что чешская полиция в начале января информировала его о том, что существует человек, который хочет застрелить его и членов его семьи. Ныне данный человек задержан в Испании.
"Полиция информировала меня 8 января о существовании человека, угрожающего застрелить меня и членов нашей семьи, после этого наш дом был взят под охрану", - рассказал Бабиш в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima News.
В свою очередь, чешская полиция сообщила в воскресенье в Twitter, что в отношении человека, высказавшего угрозы, возбуждено уголовное дело.
"В связи с угрозами председателю правительства можем подтвердить, что пражская полиция открыла уголовное дело в отношении конкретного лица. Криминалисты обратились в прокуратуру с предложением об аресте данного человека", - говорится в сообщении.
По данным испанских СМИ, человека, угрожавшего чешскому премьеру, зовут Лукаш Брахачек, он был задержан при посредничестве Интерпола 12 февраля испанской полицией в Барселоне неподалеку от дома, в котором проживал. Брахачек якобы требовал от Бабиша в течение пяти дней покинуть пост премьера, в противном случае угрожал убийством членов его семьи.
Рассмотрение импичмента экс-президенту США Дональду Трампу в Сенате США - РИА Новости, 1920, 14.02.2021
14 февраля, 10:55
Адвокат Трампа по делу об импичменте пожаловался на "сто угроз" убийством
 
Андрей БабишИнтерполБарселона (город)В миреЧехияИспания
 
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