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Болгария отказалась от участия в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море
Болгария отказалась от участия в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море
Болгария пропустит учения НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом, заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T06:01
2021-02-28T13:52
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КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Болгария пропустит учения НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом, заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.Маневры стартовали в черноморском порту Констанца. В регион также прибыли военные из Румынии США, Франции, Турции, Греции и Испании.Страны альянса задействуют в учениях минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставил Бухарест. Вдобавок союзники отправили на мероприятия минные тральщики Tsibar, Tajo и Ayvalik, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy.Экипажи отработают сценарии борьбы с подводными угрозами, проведут гидрографическую разведку, будут искать и обезвреживать морские мины и самодельные взрывные устройства.Учения Poseidon 21 закончатся 6 марта.Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом. Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маневры в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности в регионе.
https://ria.ru/20210220/nato-1598202496.html
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eurofighter typhoon, rafale, миг-21, нато, кишинев, сша, испания, варшава, в мире

Болгария отказалась от участия в учениях НАТО Poseidon 21 в Черном море

06:01 28.02.2021 (обновлено: 13:52 28.02.2021)
 
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine Корабли стран НАТО в Черном море
Корабли стран НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : Ministry of Defense of Ukraine
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 28 фев — РИА Новости. Болгария пропустит учения НАТО Poseidon 21 в Черном море из-за заражения членов экипажей кораблей коронавирусом, заявил глава Генштаба ВМС Румынии Михай Панаит.

"У болгарского партнера на этот раз проблема с пандемией COVID-19, из-за этого он отказался участвовать в этом многонациональном учении", — заявил Панаит в комментарии радио "Румыния".

Маневры стартовали в черноморском порту Констанца. В регион также прибыли военные из Румынии США, Франции, Турции, Греции и Испании.
Страны альянса задействуют в учениях минный заградитель Viceamiral Constantin Bălescu, гидрографический корабль Cpt.cdor Alexandru Cătuneanu, скоростное водолазное судно Venus, два истребителя МиГ-21, а также вертолеты IAR 330 MEDEVAC и Puma Naval — их предоставил Бухарест. Вдобавок союзники отправили на мероприятия минные тральщики Tsibar, Tajo и Ayvalik, подводного робота с дистанционным управлением, боевые самолеты Rafale и Eurofighter Typhoon, учебный корабль Sokullu Mehmet Paşa, морские тральщики Locotenent Lupu Dinescu и Priboy.
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Учения Poseidon 21 закончатся 6 марта.
Как заявил ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, альянс усилил присутствие в Черном море в ответ на действия России "после нелегальной аннексии Крыма".
За последнее время в акватории находились три американских военных корабля, которые провели учения с украинским флотом. Также американский Шестой флот сообщил о совместных маневрах с Турцией с участием эсминца и двух разведывательных самолетов.
После этого официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что маневры в Черном море вблизи российских границ угрожают миру и стабильности в регионе.
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Eurofighter TyphoonRafaleМиГ-21НАТОКишиневСШАИспанияВаршаваВ мире
 
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