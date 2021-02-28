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Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали в соседней области
Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали в соседней области
Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в нижегородском поселке Кудьма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T23:09
2021-03-01T10:12
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
кстовский район
владимирская область
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в нижегородском поселке Кудьма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сотрудники ДПС задержали подозреваемых", — сказал собеседник агентства.В полиции подтвердили эту информацию.Ранее в управлении СК по Нижегородской области рассказали, что 28 февраля в одном из частных домов нашли трупы пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Мотивы преступников неизвестны. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599069221.html
кстовский район
владимирская область
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убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), кстовский район, владимирская область, нижегородская область, происшествия

Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали в соседней области

23:09 28.02.2021 (обновлено: 10:12 01.03.2021)
 
© Фото : СУСК по Нижегородской областиПодозреваемый в убийстве семьи из 4 человек под Нижним Новгородом
Подозреваемый в убийстве семьи из 4 человек под Нижним Новгородом - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : СУСК по Нижегородской области
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в нижегородском поселке Кудьма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
"Сотрудники ДПС задержали подозреваемых", — сказал собеседник агентства.
В полиции подтвердили эту информацию.
Ранее в управлении СК по Нижегородской области рассказали, что 28 февраля в одном из частных домов нашли трупы пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц.
Мотивы преступников неизвестны. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
26 февраля, 12:16
В Ленинградской области задержали подозреваемого в убийстве матери
 
Убийство семьи в Нижегородской областиСледственный комитет России (СК РФ)Кстовский районВладимирская областьНижегородская областьПроисшествия
 
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