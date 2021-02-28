https://ria.ru/20210228/ubiystvo-1599359163.html
Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали в соседней области
Подозреваемых в убийстве нижегородской семьи задержали в соседней области
Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в нижегородском поселке Кудьма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах... РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T23:09
2021-02-28T23:09
2021-03-01T10:12
убийство семьи в нижегородской области
следственный комитет россии (ск рф)
кстовский район
владимирская область
нижегородская область
происшествия
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Во Владимирской области задержали подозреваемых в убийстве семьи в нижегородском поселке Кудьма, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона."Сотрудники ДПС задержали подозреваемых", — сказал собеседник агентства.В полиции подтвердили эту информацию.Ранее в управлении СК по Нижегородской области рассказали, что 28 февраля в одном из частных домов нашли трупы пятилетнего мальчика, его 41-летней матери, 64-летнего дедушки и 63-летней бабушки. При осмотре тел следователи обнаружили признаки насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве двух и более лиц. Мотивы преступников неизвестны. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1599069221.html
кстовский район
владимирская область
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убийство семьи в нижегородской области, следственный комитет россии (ск рф), кстовский район, владимирская область, нижегородская область, происшествия