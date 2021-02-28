https://ria.ru/20210228/ubiystvo-1599357864.html

СК возбудил дело об убийстве четырех человек в Нижегородской области

СК возбудил дело об убийстве четырех человек в Нижегородской области

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек – бабушки с дедушкой, женщины и пятилетнего мальчика в поселке Кудьма... РИА Новости, 01.03.2021

2021-02-28T22:56

2021-02-28T22:56

2021-03-01T02:02

убийство семьи в нижегородской области

россия

следственный комитет россии (ск рф)

кстовский район

нижегородская область

происшествия

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек – бабушки с дедушкой, женщины и пятилетнего мальчика в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, производя его детальный осмотр. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для дела", - говорится в сообщении регионального СУСК.Устанавливаются причастные к жестокому преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.

https://ria.ru/20210226/ubiystvo-1598948952.html

россия

кстовский район

нижегородская область

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убийство семьи в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), кстовский район, нижегородская область, происшествия