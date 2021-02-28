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СК возбудил дело об убийстве четырех человек в Нижегородской области
СК возбудил дело об убийстве четырех человек в Нижегородской области
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек – бабушки с дедушкой, женщины и пятилетнего мальчика в поселке Кудьма... РИА Новости, 01.03.2021
2021-02-28T22:56
2021-03-01T02:02
убийство семьи в нижегородской области
россия
следственный комитет россии (ск рф)
кстовский район
нижегородская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек – бабушки с дедушкой, женщины и пятилетнего мальчика в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.По версии следствия, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, производя его детальный осмотр. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти."Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для дела", - говорится в сообщении регионального СУСК.Устанавливаются причастные к жестокому преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.
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россия
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убийство семьи в нижегородской области, россия, следственный комитет россии (ск рф), кстовский район, нижегородская область, происшествия

СК возбудил дело об убийстве четырех человек в Нижегородской области

22:56 28.02.2021 (обновлено: 02:02 01.03.2021)
 
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Фото : СК РФ
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 фев - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи из четырех человек – бабушки с дедушкой, женщины и пятилетнего мальчика в поселке Кудьма Нижегородской области, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
По версии следствия, днем 28 февраля в доме в поселке Кудьма Кстовского района обнаружены погибшими пятилетний мальчик, его 41-летняя мать, 64-летний дедушка и 63-летняя бабушка. На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СК России, производя его детальный осмотр. При осмотре тел погибших следователи СК обнаружили признаки насильственной смерти.
"Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). Назначаются экспертизы, допрашиваются свидетели, изымаются предметы и иные вещественные доказательства, имеющие значение для дела", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Устанавливаются причастные к жестокому преступлению. Расследование уголовного дела находится на контроле у руководителя следственного управления СК России по Нижегородской области.
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Убийство семьи в Нижегородской областиРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Кстовский районНижегородская областьПроисшествия
 
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