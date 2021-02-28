Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210228/tramp-1599341685.html
СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию
СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию
Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T19:31
2021-02-28T19:31
дональд трамп
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:66:3008:1758_1920x0_80_0_0_c67e74bb9198dd8c7073283e1bed72e1.jpg
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение телеканала Fox News.Телеканал отмечает, что с данной речью экс-лидер США выступит в воскресенье на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, штат Флорида."Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше", - скажет, как ожидается, Трамп.Газета Wall Street Journal в январе сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп перед уходом с поста лидера США обсуждал создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия".В середине февраля сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного социологической службой Gallup, в поддержку создания в США новой политической силы на фоне недовольства Демократической и Республиканской партиями высказались рекордное число американцев - 62%. Этот показатель является наиболее высоким за все время таких опросов с 2003 года, указали тогда в Gallup. Показатель достигал 61% лишь в 2017 году и 60% - в 2013 и 2015 годах.
https://ria.ru/20210227/ssha-1599146967.html
https://ria.ru/20210115/buduschee-1593168077.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/07/1592268283_0:0:2676:2006_1920x0_80_0_0_f8314ac14a68d0379bf09193892d6523.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, сша, в мире

СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию

19:31 28.02.2021
 
© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© AP Photo / Evan Vucci
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение телеканала Fox News.
Телеканал отмечает, что с данной речью экс-лидер США выступит в воскресенье на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, штат Флорида.
Дональд Трамп на ежегодной конференции консервативных кругов Республиканской партии США - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 08:00
Успеет ли уходящая Америка Трампа взять реванш
"Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше", - скажет, как ожидается, Трамп.
Газета Wall Street Journal в январе сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп перед уходом с поста лидера США обсуждал создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия".
В середине февраля сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного социологической службой Gallup, в поддержку создания в США новой политической силы на фоне недовольства Демократической и Республиканской партиями высказались рекордное число американцев - 62%. Этот показатель является наиболее высоким за все время таких опросов с 2003 года, указали тогда в Gallup. Показатель достигал 61% лишь в 2017 году и 60% - в 2013 и 2015 годах.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.01.2021
15 января, 12:08Захват Капитолия в Вашингтоне
Жириновский заявил, что будущее за такими, как Трамп
 
Дональд ТрампСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:58Умер первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко
13:55В ДТП с автобусом и грузовиком под Челябинском пострадали четыре ребенка
13:55Официальный курс евро на вторник снизился почти на рубль
13:54Скворцова: российские тесты на коронавирус работают с любым штаммом
13:53В ДНР оценили слова представителя Киева об "освобождении" Донбасса
13:52В Совфеде прокомментировали санкции ЕС против России из-за Навального
13:50Россия ответит ЕС в случае введения санкций по Навальному, заявил Климов
13:47Скворцова сообщила об исследованиях блокирующего части COVID-19 препарата
13:45Wintershall Dea не видит проблем с финансированием "Северного потока — 2"
13:35В Крыму в опытную эксплуатацию запустят водозабор на реке Бельбек
13:35Глава Генштаба Армении не пришел на заседание Совбеза
13:35Противники Пашиняна ворвались в префектуру центрального района Еревана
13:31В России разрабатывают вакцину от COVID-19, дающую клеточный иммунитет
13:28Военные власти Мьянмы отозвали сто дипломатов из посольств в 19 странах
13:24Скворцова рассказала о выявленных у россиян мутациях коронавируса
13:21Путин оценил эффективность российских вакцин от коронавируса
13:21На Кубани женщину подозревают в убийстве 99-летней знакомой
13:19"Победа" заявила о планах снизить цены билетов более чем на 30 процентов
13:18Врач оценила вероятность нового всплеска случаев COVID-19 в Москве
13:16Бенедикт XVI подтвердил, что отрекся от престола сознательно и не жалеет
Лента новостейМолния