https://ria.ru/20210228/tramp-1599341685.html

СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию

СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию

Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T19:31

2021-02-28T19:31

2021-02-28T19:31

дональд трамп

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в мире

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение телеканала Fox News.Телеканал отмечает, что с данной речью экс-лидер США выступит в воскресенье на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, штат Флорида."Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше", - скажет, как ожидается, Трамп.Газета Wall Street Journal в январе сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп перед уходом с поста лидера США обсуждал создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия".В середине февраля сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного социологической службой Gallup, в поддержку создания в США новой политической силы на фоне недовольства Демократической и Республиканской партиями высказались рекордное число американцев - 62%. Этот показатель является наиболее высоким за все время таких опросов с 2003 года, указали тогда в Gallup. Показатель достигал 61% лишь в 2017 году и 60% - в 2013 и 2015 годах.

https://ria.ru/20210227/ssha-1599146967.html

https://ria.ru/20210115/buduschee-1593168077.html

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дональд трамп, сша, в мире