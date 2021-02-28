https://ria.ru/20210228/tramp-1599341685.html
СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию
СМИ узнали, что Трамп не намерен создавать новую партию
Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T19:31
2021-02-28T19:31
2021-02-28T19:31
дональд трамп
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в мире
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение телеканала Fox News.Телеканал отмечает, что с данной речью экс-лидер США выступит в воскресенье на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, штат Флорида."Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше", - скажет, как ожидается, Трамп.Газета Wall Street Journal в январе сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп перед уходом с поста лидера США обсуждал создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия".В середине февраля сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного социологической службой Gallup, в поддержку создания в США новой политической силы на фоне недовольства Демократической и Республиканской партиями высказались рекордное число американцев - 62%. Этот показатель является наиболее высоким за все время таких опросов с 2003 года, указали тогда в Gallup. Показатель достигал 61% лишь в 2017 году и 60% - в 2013 и 2015 годах.
https://ria.ru/20210227/ssha-1599146967.html
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дональд трамп, сша, в мире
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Экс-президент США Дональд Трамп не намерен создавать новую политическую партию, о чем ранее заявляли СМИ, следует из выдержек его речи, попавших в распоряжение телеканала Fox News
.
Телеканал отмечает, что с данной речью экс-лидер США выступит в воскресенье на ежегодной консервативной политической конференции CPAC в Орландо, штат Флорида.
"Мы не создаем новых партий и не будем разделять нашу мощь и нашу силу. Вместо этого мы будем едиными и сильными, как никогда раньше", - скажет, как ожидается, Трамп.
Газета Wall Street Journal в январе сообщала со ссылкой на информированные источники, что Трамп перед уходом с поста лидера США обсуждал создание новой политической партии, которую хотел бы назвать "Патриотическая партия".
В середине февраля сообщалось, что, согласно результатам исследования, проведенного социологической службой Gallup, в поддержку создания в США новой политической силы на фоне недовольства Демократической и Республиканской партиями высказались рекордное число американцев - 62%. Этот показатель является наиболее высоким за все время таких опросов с 2003 года, указали тогда в Gallup. Показатель достигал 61% лишь в 2017 году и 60% - в 2013 и 2015 годах.