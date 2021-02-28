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Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T03:14
2021-02-28T03:14
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME. В официальном твиттер-аккаунте Prime Video разместили коллаж с исполнителями ключевых ролей: Ласом Алонсо, Карлом Урбаном, Энтони Старром и Джеком Куэйдом. Актеры в защитных масках находятся в салоне самолета и летят на съемки. Позже Джек Куэйд, который играет Хью Кэмпбелла (один из членов команды Пацанов), опубликовал у себя в твиттере снимок, на котором радостно позирует с партнершей по шоу Эрин Мориарти. Второй сезон "Пацанов" был выпущен на сервисе в прошлом году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. А IMDb поставил шоу на первое место в списке самых популярных сериалов 2020 года среди пользователей этого сайта. В многосерийном блокбастере действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".
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кино и сериалы, dc comics, новости культуры

Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"

03:14 28.02.2021
 
© Amazon Studios / Sony Pictures TelevisionКадр из сериала "Пацаны"
Кадр из сериала Пацаны - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© Amazon Studios / Sony Pictures Television
Читать ria.ru в
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME.
В официальном твиттер-аккаунте Prime Video разместили коллаж с исполнителями ключевых ролей: Ласом Алонсо, Карлом Урбаном, Энтони Старром и Джеком Куэйдом. Актеры в защитных масках находятся в салоне самолета и летят на съемки.

"Мы знали, они что-то замышляют в этих масках. Третий сезон "Пацанов" выйдет скоро", — говорится в тексте публикации.

Позже Джек Куэйд, который играет Хью Кэмпбелла (один из членов команды Пацанов), опубликовал у себя в твиттере снимок, на котором радостно позирует с партнершей по шоу Эрин Мориарти.

"Приветствуем всех со съемок третьего сезона! По нам же видно, как мы рады вернуться?", — написал Куэйд.

Второй сезон "Пацанов" был выпущен на сервисе в прошлом году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. А IMDb поставил шоу на первое место в списке самых популярных сериалов 2020 года среди пользователей этого сайта.
В многосерийном блокбастере действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".
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