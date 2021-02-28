https://ria.ru/20210228/theboys-1599122386.html

Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"

Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"

Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T03:14

2021-02-28T03:14

2021-02-28T03:14

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культура

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME. В официальном твиттер-аккаунте Prime Video разместили коллаж с исполнителями ключевых ролей: Ласом Алонсо, Карлом Урбаном, Энтони Старром и Джеком Куэйдом. Актеры в защитных масках находятся в салоне самолета и летят на съемки. Позже Джек Куэйд, который играет Хью Кэмпбелла (один из членов команды Пацанов), опубликовал у себя в твиттере снимок, на котором радостно позирует с партнершей по шоу Эрин Мориарти. Второй сезон "Пацанов" был выпущен на сервисе в прошлом году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. А IMDb поставил шоу на первое место в списке самых популярных сериалов 2020 года среди пользователей этого сайта. В многосерийном блокбастере действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".

https://ria.ru/20210224/chikatilo-1598744240.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, dc comics, новости культуры