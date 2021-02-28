https://ria.ru/20210228/theboys-1599122386.html
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
Опубликованы кадры со съемок третьего сезона "Пацанов"
Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T03:14
2021-02-28T03:14
2021-02-28T03:14
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает NME. В официальном твиттер-аккаунте Prime Video разместили коллаж с исполнителями ключевых ролей: Ласом Алонсо, Карлом Урбаном, Энтони Старром и Джеком Куэйдом. Актеры в защитных масках находятся в салоне самолета и летят на съемки. Позже Джек Куэйд, который играет Хью Кэмпбелла (один из членов команды Пацанов), опубликовал у себя в твиттере снимок, на котором радостно позирует с партнершей по шоу Эрин Мориарти. Второй сезон "Пацанов" был выпущен на сервисе в прошлом году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. А IMDb поставил шоу на первое место в списке самых популярных сериалов 2020 года среди пользователей этого сайта. В многосерийном блокбастере действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".
https://ria.ru/20210224/chikatilo-1598744240.html
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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кино и сериалы, dc comics, новости культуры
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Актеры сериала экшн-сериала "Пацаны", который выходит на Prime Video, подтвердили в соцсетях, что стартовали съемки третьего сезона, сообщает
NME.
В официальном твиттер-аккаунте Prime Video разместили коллаж с исполнителями ключевых ролей: Ласом Алонсо, Карлом Урбаном, Энтони Старром и Джеком Куэйдом. Актеры в защитных масках находятся в салоне самолета и летят на съемки.
"Мы знали, они что-то замышляют в этих масках. Третий сезон "Пацанов" выйдет скоро", — говорится в тексте публикации.
Позже Джек Куэйд, который играет Хью Кэмпбелла (один из членов команды Пацанов), опубликовал у себя в твиттере снимок, на котором радостно позирует с партнершей по шоу Эрин Мориарти.
"Приветствуем всех со съемок третьего сезона! По нам же видно, как мы рады вернуться?", — написал Куэйд.
Второй сезон "Пацанов" был выпущен на сервисе в прошлом году и получил положительные отзывы от зрителей и критиков. А IMDb поставил
шоу на первое место в списке самых популярных сериалов 2020 года среди пользователей этого сайта.
В многосерийном блокбастере действие происходит в вымышленном мире, в котором отряд "Пацанов" во главе с Билли по прозвищу "Мясник" (Карл Урбан) противостоит циничным и высокомерным супергероям из команды "Семерка".