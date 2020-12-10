https://ria.ru/20201210/serialy-1588465503.html

Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году. РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T03:18

2020-12-10T03:18

2020-12-10T03:18

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кино и сериалы

новости культуры

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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году.На первом месте оказались "Пацаны", побившие в начале сентябре все рекорды, на втором — испанский "Бумажный дом", который шесть недель подряд занимал первую строчку в еженедельном рейтинге IMDb, на третьем — немецкий "Тьма" с огромном количеством персонажей и сюжетных линий.Замыкают пятерку "Озарк" и "Мандалорец"."Ход королевы" - шестой в списке, седьмой - "Академия "Амбрелла", восьмой — "Мир Дикого запада", девятый — "Ведьмак", десятый — "Корона". Среди документальных сериалов лидирует "Король тигров: Убийство, хаос и безумие". Internet Movie Database — крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе. В базе собрана информация о более чем шести миллионах кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о десяти миллионах актеров, режиссеров, сценаристов и прочих работниках киноиндустрии. У сервиса IMDb 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.

https://ria.ru/20201112/shakhmaty-1584260655.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры