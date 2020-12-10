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https://ria.ru/20201210/serialy-1588465503.html
Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года
Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года
IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году. РИА Новости, 10.12.2020
2020-12-10T03:18
2020-12-10T03:18
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новости культуры
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МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году.На первом месте оказались "Пацаны", побившие в начале сентябре все рекорды, на втором — испанский "Бумажный дом", который шесть недель подряд занимал первую строчку в еженедельном рейтинге IMDb, на третьем — немецкий "Тьма" с огромном количеством персонажей и сюжетных линий.Замыкают пятерку "Озарк" и "Мандалорец"."Ход королевы" - шестой в списке, седьмой - "Академия "Амбрелла", восьмой — "Мир Дикого запада", девятый — "Ведьмак", десятый — "Корона". Среди документальных сериалов лидирует "Король тигров: Убийство, хаос и безумие". Internet Movie Database — крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе. В базе собрана информация о более чем шести миллионах кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о десяти миллионах актеров, режиссеров, сценаристов и прочих работниках киноиндустрии. У сервиса IMDb 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.
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кино и сериалы, новости культуры

Сервис IMDb назвал самые популярные сериалы 2020 года

03:18 10.12.2020
 
© Amazon Studios / Sony Pictures TelevisionКадр из сериала "Пацаны"
Кадр из сериала Пацаны - РИА Новости, 1920, 10.12.2020
© Amazon Studios / Sony Pictures Television
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 дек – РИА Новости. IMDb опубликовал список самых популярных среди пользователей сайта сериалов в 2020 году.
На первом месте оказались "Пацаны", побившие в начале сентябре все рекорды, на втором — испанский "Бумажный дом", который шесть недель подряд занимал первую строчку в еженедельном рейтинге IMDb, на третьем — немецкий "Тьма" с огромном количеством персонажей и сюжетных линий.
Замыкают пятерку "Озарк" и "Мандалорец".
"Ход королевы" - шестой в списке, седьмой - "Академия "Амбрелла", восьмой — "Мир Дикого запада", девятый — "Ведьмак", десятый — "Корона".
Среди документальных сериалов лидирует "Король тигров: Убийство, хаос и безумие".
Internet Movie Database — крупнейшая в мире база данных и веб-сайт о кинематографе. В базе собрана информация о более чем шести миллионах кинофильмов, телесериалов и отдельных их серий, а также о десяти миллионах актеров, режиссеров, сценаристов и прочих работниках киноиндустрии. У сервиса IMDb 200 миллионов уникальных посетителей в месяц.
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