https://ria.ru/20210228/ssha-1599313484.html
СМИ: США перевезли десять боевиков ИГ* с незаконной базы в Сирии
СМИ: США перевезли десять боевиков ИГ* с незаконной базы в Сирии
Военнослужащие США перевезли десять боевиков террористической группировки "Исламское государство"* со своей незаконной базы в провинции Эль-Хасеке в пустыню в... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T14:39
2021-02-28T14:39
2021-02-28T15:28
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Военнослужащие США перевезли десять боевиков террористической группировки "Исламское государство"* со своей незаконной базы в провинции Эль-Хасеке в пустыню в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило сирийское госагентство SANA со ссылкой на источники.По данным собеседников агентства, террористов вывезли на двух вертолетах.В январе сообщалось, что американские военные перевезли 70 боевиков ИГ* из тюрьмы на свою базу.Армия США и арабо-курдские вооруженные формирования "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20210226/afganistan-1599095348.html
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россия, сирийские демократические силы, исламское государство, сирия, сша, в мире
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости.
Военнослужащие США перевезли десять боевиков террористической группировки "Исламское государство"* со своей незаконной базы в провинции Эль-Хасеке в пустыню в провинции Дейр-эз-Зор, сообщило сирийское госагентство SANA
со ссылкой на источники.
По данным собеседников агентства, террористов вывезли на двух вертолетах.
В январе сообщалось, что американские военные перевезли 70 боевиков ИГ* из тюрьмы на свою базу.
Армия США и арабо-курдские вооруженные формирования "Сирийских демократических сил" незаконно контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка, где находятся крупнейшие месторождения нефти и газа Сирии.
Официальный Дамаск неоднократно называл присутствие американских военных на своей территории оккупацией и государственным пиратством с целью неприкрытой кражи нефти.
*Террористическая организация, запрещенная в России.