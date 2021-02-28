https://ria.ru/20210228/soyuz-1599331128.html

Рогозин объяснил, почему на "Союзе-2" порвалась эмблема

Рогозин объяснил, почему на "Союзе-2" порвалась эмблема

Эмблема миссии метеорологического спутника "Арктика-М" на головном обтекателе ракеты-носителя "Союз-2.1б" порвалась перед запуском с космодрома Байконур из-за... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:39

2021-02-28T17:39

2021-02-28T17:39

наука

союз-2

космос - риа наука

роскосмос

дмитрий рогозин

байконур (город)

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Эмблема миссии метеорологического спутника "Арктика-М" на головном обтекателе ракеты-носителя "Союз-2.1б" порвалась перед запуском с космодрома Байконур из-за ураганного ветра и обледенения, сказал генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.Старт "Союза-2.1б" со спутником был осуществлен в воскресенье в 9.55 мск с 31-й площадки Байконура. В 10.04 мск разгонный блок "Фрегат" с аппаратом отделился от третьей ступени ракеты. Затем "Фрегат" вывел спутник на орбиту за счет трех включений маршевого двигателя."Ураганный ветер и обледенение тому причины", - сказал Рогозин на своей странице в Twitter, прокомментировав изображение порванной эмблемы миссии "Арктики-М" на обтекателе ракеты перед запуском. Он также отметил, что штатный пуск гораздо важнее наклейки.Спутник с расчетным сроком службы в семь лет создан в Научно-производственном объединении имени Лавочкина (предприятие "Роскосмоса"). Он предназначен для работы на высокоэллиптической орбите, что позволит ему решать задачи оперативной метеорологии, гидрологии, агрометеорологии, мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе.

https://ria.ru/20210228/astronavty-1599319359.html

байконур (город)

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союз-2, космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, байконур (город)