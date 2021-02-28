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От балета до Башмета: зимний фестиваль искусств в Сочи
От балета до Башмета: зимний фестиваль искусств в Сочи
Сегодня в Сочи завершается XIV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. О том, почему для главного курорта России этот музыкально-театральный... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T08:00
2021-02-28T08:59
"голос"
большой театр
куда можно лететь
отдых на море
отдых
марина брусникина
евгений миронов
галина уланова
сочи
культура
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СОЧИ, 28 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня в Сочи завершается XIV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. О том, почему для главного курорта России этот музыкально-театральный праздник стал символом возвращения к нормальной жизни, как чуть не сорвался в последний момент и какую публику собрал, — в материале РИА Новости. Наполовину полонВ этом году фестиваль оправдал название, оказавшись действительно зимним: в Сочи за неделю выпало в два с половиной раза больше месячной нормы осадков, и это был не дождь. Пальмы на набережной замело снегом, причем огромные сугробы не таяли целый день, пока, наконец, не выглянуло солнце. Впрочем, фестиваль вообще на этот раз проводится вопреки всему: еще месяц назад местные власти не ослабляли ограничительные меры. В итоге зал главной площадки, Зимнего театра, заполнился лишь на 30 процентов. Хотя в других условиях фестиваль, специально перенесенный к 23 февраля, должен был собрать абсолютные аншлаги. В гостинице "Жемчужина", где размещали участников, публика собралась как никогда пестрая. За стойкой бара интеллигентные альтисты обсуждали нюансы исполнения сложнейшей сонаты, а в нескольких метрах от них десантники и моряки, отмечавшие 23 февраля, безуспешно пытались попасть в ноты газмановской песни "Господа офицеры".В лифте журналисты спорили, почему не смогли приехать Николай Цискаридзе и Игорь Бутман, которого заменил Вадим Эйленкриг. Горничные вели профессиональную дискуссию: чем уборщики натирают сцену Зимнего театра, на которой за три дня растянулись двое артистов и одна балерина. Хабенский и МироновКаждый год для Сочи Юрий Башмет готовит парад премьер, но что-то остается неизменным. Впервые спектакль "Не покидай свою планету" включили в программу еще в 2016 году, и начинать с него фестиваль стало традицией. Это фантазия — именно так просят называть постановку создатели — по мотивам "Маленького принца". На сцене всего один актер и один оркестр, и то камерный — ансамбль "Солисты Москвы". Однако дуэту Константина Хабенского и Юрия Башмета удается создать на сцене целую вселенную, которая "вертится" вокруг небольшой прямоугольной песочницы — пустыни, где, умирая, грезит главный герой. На злобу дня постановку дополнили: выходя в зал, чтобы попросить случайного зрителя "приручить" его, Хабенский остро шутит про маски. А ограниченность сценического пространства, в котором заперт изнемогающий летчик, после карантина обрела новый смысл. Многие смотрят этот спектакль каждый год. "Я вам завидую, — вздыхает пожилая дама в кресле рядом со мной. — Я бы многое отдала, чтобы увидеть это снова впервые".Пока не ясно, станет ли традицией завершать программу другим моноспектаклем, премьера которого состоялась 27 февраля. Заглавную роль в "Гамлете" режиссера Марины Брусникиной исполнил Евгений Миронов.О Москве в СочиИз новых театральных постановок было еще две, обе — Павла Сафонова. Первая — "Свидание в Москве", на музыку Александра Чайковского. "Хотелось что-то веселое написать, вроде мюзикла. Создавалось очень легко", — признался автор. В итоге получилась смесь "Я шагаю по Москве" и классического бродвейского мюзикла, разбавленная остротами про Пелевина и выборы. Главной героиней — вместе с 17-летней Верой — стала столица. В финале прозвучала долгая ода Москве. "Это все же сказочные москвичи, — делится впечатлениями один из сочинских зрителей. — Сразу видно: вымышленный город. Такими романтиками они не бывают". Если "Свидание в Москве" до этого хотя бы показывали в столице, то для "Корабля влюбленных" фестиваль стал премьерной площадкой. "Мы даже прогонов не проводили", — заметил Андрей Мерзликин, сыгравший одну из главных ролей — капитана призрачного корабля. Критики в итоге остались не очень довольны, а вот публика приняла спектакль хорошо. "И Мерзликина, и Ольгу Ломоносову знаем по сериалам, любим. И выступили они прекрасно", — говорят билетеры. "Шостакович" для Чайковского"Было бы логичнее, если бы Шостакович получил бы премию Чайковского, а у нас вот все наоборот", — пошутил Юрий Башмет, объявляя о присуждении почетной награды своему другу Александру Чайковскому. Композитор поднялся на сцену после исполнения его "Маленьких кубанских вариаций" для струнных и флейты. Оркестр в честь именинника — все-таки 75-летний юбилей — наиграл мелодию "Happy Birthday". На этом знакомые мотивы в первом отделении гала-концерта открытия закончились.Среди премьер, которые увлеченно обсуждали в буфете "Зимнего театра" за коньяком знатоки, была "Пьеса для трех солирующих альтов и струнных" китайского композитора Ван Чжии, автора музыки к церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине. Получился разговор трех "голосов", одним из которых стал маэстро Башмет, только вместо слов звучала мелодия. А "Enigma" Валерия Воронова запомнилась использованием редкого интересного инструмента — органетто, небольшого органа, на котором играла Каталина Висенс из Швейцарии. Написанные для фестиваля произведения Юрий Башмет может исполнять эксклюзивно в течение года. "Что-то со временем забудется, а другое пройдет проверку временем, и я горжусь, что мне столько всего посвящают", — отмечает маэстро. В финале гала-концерта прозвучали оперные хиты в исполнении сопрано Аиды Гарифуллиной — в частности, ее коронный вальс Мюзетты из "Богемы". Pas de deuxТо, что сочинцы очень любят балет, было понятно уже по небывалому количеству зрителей с цветами на вечере памяти Галины Улановой. И еще, пожалуй, это был концерт с самой нарядной публикой: дамы с удовольствием выгуливали бриллианты.Вечер организовал ученик Улановой, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе. Правда, сам он приехать не смог из-за плотного графика съемок, зато записал для публики видеообращение. Звезды Мариинки и Большого театра, солисты Национальной балетной труппы Мадрида и студенты Академии Вагановой исполнили фрагменты "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Щелкунчика" и "Жизели". Во втором отделении показали специально восстановленную для фестиваля хореографию: миниатюру "Голубь мира" Роберта Шумана и "Адажио с четырьмя кавалерами" из балета "Красный мак". Одним из участников был премьер Большого Денис Родькин. К отчаянно махавшей огромным букетом поклоннице в конце выступления он не спустился: быстро откланявшись, скрылся за кулисами. "Жизнь оттаивает"За джазовую часть в этом году отвечал музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг, представивший альбом "Newborn". Несколько композиций музыкант посвятил дочери и новорожденному сыну. За кулисами перед концертом он сказал: "Я стараюсь отходить от слова "джаз", употребляя термин "импровизационная музыка". Это замечание не оставил без внимания Юрий Башмет. В разгар выступления Eilenkrig Crew он внезапно появился из-за кулис, наиграл несколько нот и попросил сделать из этого джазовую балладу. С этим группа справилась — все-таки опытные импровизаторы. Специальной гостьей вечера стала певица Фантине (наполовину доминиканка, участница шоу "Голос") с невероятной харизмой и — прической. Впрочем, экзотики на фестивале хватало, и местные это ценят. Во вторник, 24 февраля, "странствие" по Магрибу устроил итальянец Винченцо Капеццуто, а в среду был вечер фламенко Марины Эредиа. "Мы из-за пандемии никуда не можем выезжать — нам даже гулять по набережной запрещали раньше. А такая музыка переносит в прекрасные дали, сейчас хотя бы немного оттаивает жизнь докарантинная", — объясняет коренной житель Сочи Максим. Детище БашметаВ гала-концерте закрытия 28 февраля на сцене Зимнего театра — две мировые премьеры: концерт для электрогитары с оркестром бельгийца Патрика де Клерка и пьеса "The Flight of Bitter Water" ("Исход горькой воды"), написанная для фестиваля британским композитором Шарлоттой Брей. "Нашему фестивалю уже 14 лет: возраст знаковый, в такие годы получают паспорт. Символично, что он еще и ровесник моему внуку", — говорит Юрий Башмет. Так что приглядывает он за фестивалем с тем же вниманием. РИА Новости — официальный медиапартнер XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи.
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От балета до Башмета: зимний фестиваль искусств в Сочи

08:00 28.02.2021 (обновлено: 08:59 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКонцерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
Концерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Читать ria.ru в
СОЧИ, 28 фев — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня в Сочи завершается XIV Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета. О том, почему для главного курорта России этот музыкально-театральный праздник стал символом возвращения к нормальной жизни, как чуть не сорвался в последний момент и какую публику собрал, — в материале РИА Новости.

Наполовину полон

В этом году фестиваль оправдал название, оказавшись действительно зимним: в Сочи за неделю выпало в два с половиной раза больше месячной нормы осадков, и это был не дождь.
© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram

Последствия снегопада в Сочи.

Последствия снегопада в Сочи
1 из 3

Последствия снегопада в Сочи.

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
© РИА Новости / Екатерина ЛызловаПавлин в парке "Дендрарий" в Сочи.
Павлин в парке Дендрарий в Сочи.
2 из 3
Павлин в парке "Дендрарий" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанкРабочий парка "Дендрарий" в Сочи сбивает снег с деревьев.
Рабочий парка Дендрарий в Сочи сбивает снег с деревьев.
3 из 3
Рабочий парка "Дендрарий" в Сочи сбивает снег с деревьев.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
1 из 3

Последствия снегопада в Сочи.

© Фото : @AlekseiKopaigorodskii/Telegram
2 из 3
Павлин в парке "Дендрарий" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
3 из 3
Рабочий парка "Дендрарий" в Сочи сбивает снег с деревьев.
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
Перейти в фотобанк
Пальмы на набережной замело снегом, причем огромные сугробы не таяли целый день, пока, наконец, не выглянуло солнце.
Впрочем, фестиваль вообще на этот раз проводится вопреки всему: еще месяц назад местные власти не ослабляли ограничительные меры. В итоге зал главной площадки, Зимнего театра, заполнился лишь на 30 процентов. Хотя в других условиях фестиваль, специально перенесенный к 23 февраля, должен был собрать абсолютные аншлаги.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКонцерт — открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
Концерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Концерт — открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
В гостинице "Жемчужина", где размещали участников, публика собралась как никогда пестрая. За стойкой бара интеллигентные альтисты обсуждали нюансы исполнения сложнейшей сонаты, а в нескольких метрах от них десантники и моряки, отмечавшие 23 февраля, безуспешно пытались попасть в ноты газмановской песни "Господа офицеры".
В лифте журналисты спорили, почему не смогли приехать Николай Цискаридзе и Игорь Бутман, которого заменил Вадим Эйленкриг. Горничные вели профессиональную дискуссию: чем уборщики натирают сцену Зимнего театра, на которой за три дня растянулись двое артистов и одна балерина.

Хабенский и Миронов

Каждый год для Сочи Юрий Башмет готовит парад премьер, но что-то остается неизменным. Впервые спектакль "Не покидай свою планету" включили в программу еще в 2016 году, и начинать с него фестиваль стало традицией.
Это фантазия — именно так просят называть постановку создатели — по мотивам "Маленького принца". На сцене всего один актер и один оркестр, и то камерный — ансамбль "Солисты Москвы".
Однако дуэту Константина Хабенского и Юрия Башмета удается создать на сцене целую вселенную, которая "вертится" вокруг небольшой прямоугольной песочницы — пустыни, где, умирая, грезит главный герой.
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

Спектакль Не покидай свою планету на Зимнем Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи
1 из 3

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

Спектакль Не покидай свою планету на Зимнем Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи
2 из 3

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

Спектакль Не покидай свою планету на Зимнем Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи
3 из 3

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
1 из 3

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
2 из 3

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
3 из 3

Спектакль "Не покидай свою планету" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
На злобу дня постановку дополнили: выходя в зал, чтобы попросить случайного зрителя "приручить" его, Хабенский остро шутит про маски. А ограниченность сценического пространства, в котором заперт изнемогающий летчик, после карантина обрела новый смысл.
Многие смотрят этот спектакль каждый год. "Я вам завидую, — вздыхает пожилая дама в кресле рядом со мной. — Я бы многое отдала, чтобы увидеть это снова впервые".
Пока не ясно, станет ли традицией завершать программу другим моноспектаклем, премьера которого состоялась 27 февраля. Заглавную роль в "Гамлете" режиссера Марины Брусникиной исполнил Евгений Миронов.

О Москве в Сочи

Из новых театральных постановок было еще две, обе — Павла Сафонова. Первая — "Свидание в Москве", на музыку Александра Чайковского. "Хотелось что-то веселое написать, вроде мюзикла. Создавалось очень легко", — признался автор.
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКАЕкатерина Рябова в спектакле "Свидание в Москве" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи
Спектакль Свидание в Москве на Зимнем Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
Екатерина Рябова в спектакле "Свидание в Москве" на Зимнем международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи
В итоге получилась смесь "Я шагаю по Москве" и классического бродвейского мюзикла, разбавленная остротами про Пелевина и выборы. Главной героиней — вместе с 17-летней Верой — стала столица. В финале прозвучала долгая ода Москве. "Это все же сказочные москвичи, — делится впечатлениями один из сочинских зрителей. — Сразу видно: вымышленный город. Такими романтиками они не бывают".
Если "Свидание в Москве" до этого хотя бы показывали в столице, то для "Корабля влюбленных" фестиваль стал премьерной площадкой. "Мы даже прогонов не проводили", — заметил Андрей Мерзликин, сыгравший одну из главных ролей — капитана призрачного корабля.
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКАГригорий Сиятвинда и Надежда Лумпова в спектакле "Корабль влюбленных"
Спектакль Корабль влюбленных на Зимнем Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
Григорий Сиятвинда и Надежда Лумпова в спектакле "Корабль влюбленных"
Критики в итоге остались не очень довольны, а вот публика приняла спектакль хорошо. "И Мерзликина, и Ольгу Ломоносову знаем по сериалам, любим. И выступили они прекрасно", — говорят билетеры.

"Шостакович" для Чайковского

"Было бы логичнее, если бы Шостакович получил бы премию Чайковского, а у нас вот все наоборот", — пошутил Юрий Башмет, объявляя о присуждении почетной награды своему другу Александру Чайковскому.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкКомпозитор Александр Чайковский и Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи
Композитор Александр Чайковский (слева) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра Новая Россия и камерного ансамбля Солисты Москвы Юрий Башмет на концерте-открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Композитор Александр Чайковский и Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи
Композитор поднялся на сцену после исполнения его "Маленьких кубанских вариаций" для струнных и флейты. Оркестр в честь именинника — все-таки 75-летний юбилей — наиграл мелодию "Happy Birthday". На этом знакомые мотивы в первом отделении гала-концерта открытия закончились.
Среди премьер, которые увлеченно обсуждали в буфете "Зимнего театра" за коньяком знатоки, была "Пьеса для трех солирующих альтов и струнных" китайского композитора Ван Чжии, автора музыки к церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине.
Получился разговор трех "голосов", одним из которых стал маэстро Башмет, только вместо слов звучала мелодия. А "Enigma" Валерия Воронова запомнилась использованием редкого интересного инструмента — органетто, небольшого органа, на котором играла Каталина Висенс из Швейцарии.
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Каталина Висенс (органетто, Швейцария) на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи.

Концерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
1 из 2

Каталина Висенс (органетто, Швейцария) на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Аида Гарифуллина (сопрано) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.

Концерт-открытие Зимнего фестиваля искусств Юрия Башмета
2 из 2

Аида Гарифуллина (сопрано) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
1 из 2

Каталина Висенс (органетто, Швейцария) на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств Юрия Башмета в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
2 из 2

Аида Гарифуллина (сопрано) и художественный руководитель, главный дирижер Государственного симфонического оркестра "Новая Россия" и камерного ансамбля "Солисты Москвы" Юрий Башмет на концерте — открытии XIV Зимнего международного фестиваля искусств в Зимнем театре в Сочи.

© РИА Новости / Артур Лебедев
Перейти в фотобанк
Написанные для фестиваля произведения Юрий Башмет может исполнять эксклюзивно в течение года. "Что-то со временем забудется, а другое пройдет проверку временем, и я горжусь, что мне столько всего посвящают", — отмечает маэстро.
В финале гала-концерта прозвучали оперные хиты в исполнении сопрано Аиды Гарифуллиной — в частности, ее коронный вальс Мюзетты из "Богемы".

Pas de deux

То, что сочинцы очень любят балет, было понятно уже по небывалому количеству зрителей с цветами на вечере памяти Галины Улановой. И еще, пожалуй, это был концерт с самой нарядной публикой: дамы с удовольствием выгуливали бриллианты.
Вечер организовал ученик Улановой, ректор Академии русского балета Николай Цискаридзе. Правда, сам он приехать не смог из-за плотного графика съемок, зато записал для публики видеообращение.
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

Зимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
1 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

Зимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
2 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

Зимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
3 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
1 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
2 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
3 из 3

Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи.

© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
Звезды Мариинки и Большого театра, солисты Национальной балетной труппы Мадрида и студенты Академии Вагановой исполнили фрагменты "Лебединого озера", "Спящей красавицы", "Щелкунчика" и "Жизели".
Во втором отделении показали специально восстановленную для фестиваля хореографию: миниатюру "Голубь мира" Роберта Шумана и "Адажио с четырьмя кавалерами" из балета "Красный мак". Одним из участников был премьер Большого Денис Родькин. К отчаянно махавшей огромным букетом поклоннице в конце выступления он не спустился: быстро откланявшись, скрылся за кулисами.

"Жизнь оттаивает"

За джазовую часть в этом году отвечал музыкант и телеведущий Вадим Эйленкриг, представивший альбом "Newborn". Несколько композиций музыкант посвятил дочери и новорожденному сыну. За кулисами перед концертом он сказал: "Я стараюсь отходить от слова "джаз", употребляя термин "импровизационная музыка".
Это замечание не оставил без внимания Юрий Башмет. В разгар выступления Eilenkrig Crew он внезапно появился из-за кулис, наиграл несколько нот и попросил сделать из этого джазовую балладу. С этим группа справилась — все-таки опытные импровизаторы.
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКАЗимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
Зимний Международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета в Сочи
Специальной гостьей вечера стала певица Фантине (наполовину доминиканка, участница шоу "Голос") с невероятной харизмой и — прической. Впрочем, экзотики на фестивале хватало, и местные это ценят. Во вторник, 24 февраля, "странствие" по Магрибу устроил итальянец Винченцо Капеццуто, а в среду был вечер фламенко Марины Эредиа.
"Мы из-за пандемии никуда не можем выезжать — нам даже гулять по набережной запрещали раньше. А такая музыка переносит в прекрасные дали, сейчас хотя бы немного оттаивает жизнь докарантинная", — объясняет коренной житель Сочи Максим.
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКАВыставка "Сочи. Курортные истории 1898-1940" в фойе Зимнего театра Сочи
Выставка на Зимнем Международном фестивале искусств Юрия Башмета в Сочи - РИА Новости, 1920, 26.02.2021
© Фото : Алексей Молчановский/пресс-служба РКА
Выставка "Сочи. Курортные истории 1898-1940" в фойе Зимнего театра Сочи

Детище Башмета

В гала-концерте закрытия 28 февраля на сцене Зимнего театра — две мировые премьеры: концерт для электрогитары с оркестром бельгийца Патрика де Клерка и пьеса "The Flight of Bitter Water" ("Исход горькой воды"), написанная для фестиваля британским композитором Шарлоттой Брей.
"Нашему фестивалю уже 14 лет: возраст знаковый, в такие годы получают паспорт. Символично, что он еще и ровесник моему внуку", — говорит Юрий Башмет. Так что приглядывает он за фестивалем с тем же вниманием.
РИА Новости — официальный медиапартнер XIV Зимнего международного фестиваля искусств Башмета в Сочи.
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