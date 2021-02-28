https://ria.ru/20210228/sneg-1599347214.html
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег
Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T20:24
2021-02-28T20:24
2021-02-28T20:24
евгений тишковец
москва
общество
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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен заток холода, который, по всей видимости, станет финальный, с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант. Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля – когда и начнется фенологическая весна (среднесуточная температура выше плюс 5), а значит, природа станет просыпаться буквально на глазах", - сказал Тишковец.Он отметил, что в этот период можно планировать смену автошин на летние. Количество осадков будет около нормы, возможно, чуть больше.
https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html
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евгений тишковец, москва, общество
МОСКВА, 28 фев - РИА Новости.
Снег окончательно растает в Москве
во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец
.
"Апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен заток холода, который, по всей видимости, станет финальный, с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант. Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля – когда и начнется фенологическая весна (среднесуточная температура выше плюс 5), а значит, природа станет просыпаться буквально на глазах", - сказал Тишковец.
Он отметил, что в этот период можно планировать смену автошин на летние. Количество осадков будет около нормы, возможно, чуть больше.