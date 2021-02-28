https://ria.ru/20210228/sneg-1599347214.html

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Синоптик рассказал, когда в Москве растает снег

Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T20:24

2021-02-28T20:24

2021-02-28T20:24

евгений тишковец

москва

общество

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МОСКВА, 28 фев - РИА Новости. Снег окончательно растает в Москве во второй декаде апреля, когда среднесуточная температура поднимется выше плюс 5 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Апрель прогнозируется на 2,5-3,5 градуса выше многолетних значений, но не исключен заток холода, который, по всей видимости, станет финальный, с 5 по 10 апреля, после чего атмосфера по-настоящему начнет перестраиваться на весенний вариант. Снежный покров будет интенсивно таять и исчезнет во второй декаде апреля – когда и начнется фенологическая весна (среднесуточная температура выше плюс 5), а значит, природа станет просыпаться буквально на глазах", - сказал Тишковец.Он отметил, что в этот период можно планировать смену автошин на летние. Количество осадков будет около нормы, возможно, чуть больше.

https://ria.ru/20210227/teplo-1599190746.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

евгений тишковец, москва, общество