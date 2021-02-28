https://ria.ru/20210228/siriya-1599299946.html

Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T12:00

2021-02-28T12:00

2021-02-28T12:10

ми-35

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воздушно-космические силы россии

сирия

в мире

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны."Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе ведомства.В Минобороны уточнили, что инцидент произошел из-за технических неполадок. Согласно докладу летчиков, по вертолету не стреляли.Во время полета российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке.

https://radiosputnik.ria.ru/20200915/vertolet-1577258207.html

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2021

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ми-35, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире