https://ria.ru/20210228/siriya-1599299946.html
Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:00
2021-02-28T12:00
2021-02-28T12:10
ми-35
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/151212/99/1512129947_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_e80fc8130b932aff7965600ef00e466d.jpg
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны."Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе ведомства.В Минобороны уточнили, что инцидент произошел из-за технических неполадок. Согласно докладу летчиков, по вертолету не стреляли.Во время полета российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/vertolet-1577258207.html
россия
сирия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151212/99/1512129947_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_e3067fa4c499f46b57a8b6d7e1e6d7b6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ми-35, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире