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Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии
Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны. РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T12:00
2021-02-28T12:10
ми-35
россия
воздушно-космические силы россии
сирия
в мире
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны."Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе ведомства.В Минобороны уточнили, что инцидент произошел из-за технических неполадок. Согласно докладу летчиков, по вертолету не стреляли.Во время полета российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке.
https://radiosputnik.ria.ru/20200915/vertolet-1577258207.html
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ми-35, россия, воздушно-космические силы россии, сирия, в мире

Вертолет российских ВКС совершил вынужденную посадку в Сирии

12:00 28.02.2021 (обновлено: 12:10 28.02.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов / Перейти в фотобанкРоссийский вертолет Ми-24 патрулирует окрестности авиабазы "Хмеймим", Сирия
Российский вертолет Ми-24 патрулирует окрестности авиабазы Хмеймим, Сирия - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Вертолет российских ВКС Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии, сообщило Министерство обороны.
"Экипаж вертолета Ми-35 поисково-спасательной службой был оперативно доставлен на аэродром. Жизни летчиков ничего не угрожает", — заявили в пресс-службе ведомства.
В Минобороны уточнили, что инцидент произошел из-за технических неполадок. Согласно докладу летчиков, по вертолету не стреляли.
Во время полета российские военные патрулировали территорию провинции Хасеке.
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