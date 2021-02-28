https://ria.ru/20210228/sindrom-1599277460.html

Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19

Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила в беседе с телеканалом RT, что у некоторых перенесших коронавирусную... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T01:12

2021-02-28T01:12

2021-02-28T01:12

распространение коронавируса

марьяна лысенко

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила в беседе с телеканалом RT, что у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию может появиться мультисистемный воспалительный синдром.По ее словам, этот симптом в основном бывает у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых.Врач отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также найти способ лечения недуга.

https://ria.ru/20210227/koronavirus-1599264206.html

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2021

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