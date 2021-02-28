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https://ria.ru/20210228/sindrom-1599277460.html
Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила в беседе с телеканалом RT, что у некоторых перенесших коронавирусную... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T01:12
2021-02-28T01:12
распространение коронавируса
марьяна лысенко
коронавирус в россии
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила в беседе с телеканалом RT, что у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию может появиться мультисистемный воспалительный синдром.По ее словам, этот симптом в основном бывает у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых.Врач отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также найти способ лечения недуга.
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марьяна лысенко, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19

01:12 28.02.2021
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
Медицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19 - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила в беседе с телеканалом RT, что у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию может появиться мультисистемный воспалительный синдром.
По ее словам, этот симптом в основном бывает у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых.

"Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца — могут быть транзиторными (временный характер болезни. — Прим. ред.)", — пояснила Лысенко.

Врач отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также найти способ лечения недуга.
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