Врач рассказала о мультисистемном воспалительном синдроме после COVID-19
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 28 фев — РИА Новости. Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко заявила в беседе с телеканалом RT, что у некоторых перенесших коронавирусную инфекцию может появиться мультисистемный воспалительный синдром.
По ее словам, этот симптом в основном бывает у детей, однако сейчас его диагностируют и у взрослых.
"Это, так скажем, комплекс проблем, которые связаны с аутоиммунной агрессией организма самого к себя, с поражением разных органов-мишеней. Это могут быть и почки, это может быть и сердце. Очень много миокардитов, которые впоследствии могут привести к тяжелым заболеваниям сердца — могут быть транзиторными (временный характер болезни. — Прим. ред.)", — пояснила Лысенко.
Врач отметила, что сейчас перед специалистами стоит задача понять, у скольких людей проявляется мультисистемный воспалительный синдром, а также найти способ лечения недуга.