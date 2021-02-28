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https://ria.ru/20210228/sanktsii-1599332381.html
Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца
Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца
У США есть "более эффективные способы" воздействовать на Саудовскую Аравию после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, нежели санкции против... РИА Новости, 28.02.2021
2021-02-28T17:48
2021-02-28T18:28
джамаль хашукджи
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
дженнифер псаки
администрация президента сша
саудовская аравия
стамбул
в мире
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. У США есть "более эффективные способы" воздействовать на Саудовскую Аравию после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, нежели санкции против наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.Хашукджи убили в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Сперва Эр-Рияд отрицал его исчезновение в дипмиссии. Однако через некоторое время — после появления видео- и аудиозаписей — власти были вынуждены признаться, что Хашукджи убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. В МИД королевства отрицали, что претендент на престол, наследный принц Мухаммед бен Салман имел отношение к этому преступлению.В пятницу офис директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорится, что принц "заказал" убийство журналиста. После этого Вашингтон ввел санкции против ряда саудовских чиновников, включая замглавы разведки, запретив въезд на территорию США более 70 гражданам Саудовской Аравии.В эфире CNN Псаки спросили, почему Штаты вводят ограничения против официальных лиц королевства, но не против принца, который, по данным американской разведки, "одобрил операцию в Стамбуле".По ее словам, есть другие способы предотвратить подобные действия со стороны Эр-Рияда в дальнейшем, а также "оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Как отметила Псаки, "так выглядит дипломатия"."Мы не делали секрета и ясно дали понять, что привлечем их к ответственности на глобальной сцене и даже путем прямых действий", — добавила она.
https://ria.ru/20210227/khashukdzhi-1599238813.html
https://ria.ru/20210227/obvineniya-1599190648.html
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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дженнифер псаки, администрация президента сша, саудовская аравия, стамбул, в мире

Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца

17:48 28.02.2021 (обновлено: 18:28 28.02.2021)
 
© REUTERS / Ken CedenoЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
© REUTERS / Ken Cedeno
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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. У США есть "более эффективные способы" воздействовать на Саудовскую Аравию после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, нежели санкции против наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
Хашукджи убили в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Сперва Эр-Рияд отрицал его исчезновение в дипмиссии. Однако через некоторое время — после появления видео- и аудиозаписей — власти были вынуждены признаться, что Хашукджи убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. В МИД королевства отрицали, что претендент на престол, наследный принц Мухаммед бен Салман имел отношение к этому преступлению.
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 16:09
Турецкий депутат раскрыл смысл доклада США об убийстве Хашукджи
В пятницу офис директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорится, что принц "заказал" убийство журналиста. После этого Вашингтон ввел санкции против ряда саудовских чиновников, включая замглавы разведки, запретив въезд на территорию США более 70 гражданам Саудовской Аравии.
В эфире CNN Псаки спросили, почему Штаты вводят ограничения против официальных лиц королевства, но не против принца, который, по данным американской разведки, "одобрил операцию в Стамбуле".

Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения и даже когда у нас нет дипломатических отношений.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки
Джен Псаки
пресс-секретарь президента США
По ее словам, есть другие способы предотвратить подобные действия со стороны Эр-Рияда в дальнейшем, а также "оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Как отметила Псаки, "так выглядит дипломатия".
"Мы не делали секрета и ясно дали понять, что привлечем их к ответственности на глобальной сцене и даже путем прямых действий", — добавила она.
Мужчина на улице Эр-Рияда, Саудовская Аравия - РИА Новости, 1920, 27.02.2021
27 февраля, 00:15
В Саудовской Аравии ответили на обвинения США в убийстве Хашукджи
 
Джамаль ХашукджиМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Дженнифер ПсакиАдминистрация президента СШАСаудовская АравияСтамбулВ мире
 
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