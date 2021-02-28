https://ria.ru/20210228/sanktsii-1599332381.html

Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца

Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца

У США есть "более эффективные способы" воздействовать на Саудовскую Аравию после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, нежели санкции против... РИА Новости, 28.02.2021

2021-02-28T17:48

2021-02-28T17:48

2021-02-28T18:28

джамаль хашукджи

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

дженнифер псаки

администрация президента сша

саудовская аравия

стамбул

в мире

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ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. У США есть "более эффективные способы" воздействовать на Саудовскую Аравию после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, нежели санкции против наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.Хашукджи убили в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Сперва Эр-Рияд отрицал его исчезновение в дипмиссии. Однако через некоторое время — после появления видео- и аудиозаписей — власти были вынуждены признаться, что Хашукджи убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. В МИД королевства отрицали, что претендент на престол, наследный принц Мухаммед бен Салман имел отношение к этому преступлению.В пятницу офис директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорится, что принц "заказал" убийство журналиста. После этого Вашингтон ввел санкции против ряда саудовских чиновников, включая замглавы разведки, запретив въезд на территорию США более 70 гражданам Саудовской Аравии.В эфире CNN Псаки спросили, почему Штаты вводят ограничения против официальных лиц королевства, но не против принца, который, по данным американской разведки, "одобрил операцию в Стамбуле".По ее словам, есть другие способы предотвратить подобные действия со стороны Эр-Рияда в дальнейшем, а также "оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Как отметила Псаки, "так выглядит дипломатия"."Мы не делали секрета и ясно дали понять, что привлечем их к ответственности на глобальной сцене и даже путем прямых действий", — добавила она.

https://ria.ru/20210227/khashukdzhi-1599238813.html

https://ria.ru/20210227/obvineniya-1599190648.html

саудовская аравия

стамбул

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джамаль хашукджи, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), дженнифер псаки, администрация президента сша, саудовская аравия, стамбул, в мире