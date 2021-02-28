Белый дом оценил возможность санкций против саудовского принца
17:48 28.02.2021 (обновлено: 18:28 28.02.2021)
ВАШИНГТОН, 28 фев — РИА Новости. У США есть "более эффективные способы" воздействовать на Саудовскую Аравию после убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, нежели санкции против наследного принца Мухаммеда бен Салмана, заявила пресс-секретарь президента США Джен Псаки.
Хашукджи убили в октябре 2018 года в Стамбуле в консульстве Саудовской Аравии. Сперва Эр-Рияд отрицал его исчезновение в дипмиссии. Однако через некоторое время — после появления видео- и аудиозаписей — власти были вынуждены признаться, что Хашукджи убит "в результате ссоры с консульскими работниками". Турецкой полиции так и не удалось найти его тело. В МИД королевства отрицали, что претендент на престол, наследный принц Мухаммед бен Салман имел отношение к этому преступлению.
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В пятницу офис директора Национальной разведки США обнародовал доклад, в котором говорится, что принц "заказал" убийство журналиста. После этого Вашингтон ввел санкции против ряда саудовских чиновников, включая замглавы разведки, запретив въезд на территорию США более 70 гражданам Саудовской Аравии.
В эфире CNN Псаки спросили, почему Штаты вводят ограничения против официальных лиц королевства, но не против принца, который, по данным американской разведки, "одобрил операцию в Стамбуле".
Исторически, даже в недавней истории, как при демократических, так и при республиканских администрациях не вводились санкции против лидеров иностранных правительств, когда у нас есть дипломатические отношения и даже когда у нас нет дипломатических отношений.
По ее словам, есть другие способы предотвратить подобные действия со стороны Эр-Рияда в дальнейшем, а также "оставить место для того, чтобы работать с саудовцами там, где есть согласие, где есть национальный интерес для США. Как отметила Псаки, "так выглядит дипломатия".
"Мы не делали секрета и ясно дали понять, что привлечем их к ответственности на глобальной сцене и даже путем прямых действий", — добавила она.
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